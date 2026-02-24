«La gente tiene que tomar decisiones»: John Terry revela su «frustración» después de que el Chelsea decidiera no nombrarlo entrenador interino ni incorporarlo al cuerpo técnico del primer equipo

Terry es un usuario activo de las redes sociales y comentó la salida de Maresca en un vídeo de TikTok poco después de que se confirmara el despido el día de Año Nuevo.

Dijo: «Enzo Maresca acaba de ser despedido por el Chelsea y, sinceramente, estoy completamente sorprendido, no me lo esperaba. Sé que últimamente las cosas no han ido como él hubiera querido. Se puede ver y oír que ha habido tensión.

He recibido muchas llamadas esta mañana tras la noticia y todo el mundo espera que yo sepa lo que está pasando. No tengo ni idea de lo que está pasando, no estoy involucrado en el primer equipo, así que no lo sé.

Es solo mi opinión desde la distancia, pero está claro que ha habido tensión entre el entrenador y el propietario y han tomado esta decisión».