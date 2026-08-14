Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que se ha gastado una enorme suma de dinero este verano, y podría decirse que incluso ha pagado de más, sin recuperar demasiado a través de ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a varias actuaciones defensivas de enorme solidez tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada a ras de suelo in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el conjunto del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, variables incluidas. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a principios de verano, además del hecho de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy polivalente, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, existe el famoso “impuesto inglés”. Al menos, los Spurs están bien cubiertos en la demarcación de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe del Inter, que ha sabido reaccionar con Spence después de ver cómo su hombre clave, Denzel Dumfries, se marchaba al Real Madrid al final de su contrato y de quedarse sin sus objetivos principales, Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero rumbo al Chelsea y el segundo a punto de fichar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de contar con un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence encaja perfectamente en el papel: un lateral de largo recorrido, tan capacitado para incorporarse al ataque como para frenar a los extremos rivales, el internacional inglés parece hecho a medida para cubrir la evidente vacante en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora a su predecesor en defensa y además tiene la versatilidad necesaria para cubrir también a Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

Para Spence: Evidentemente no entra en los planes de Roberto De Zerbi, que este verano ha remodelado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque acabó asentándose en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado bastante durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un “fichaje del club” durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la primera plantilla, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de selección de Spence, John Stones, anteriormente en este mercado, y debería ayudar a su colega en defensa a asentarse antes de lo que será una apasionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+

Krishan Davis



