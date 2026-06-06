Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Christian Guinin

Traducido por

¿La flexibilidad como baza? Al parecer, el defensa central vuelve a estar en el punto de mira del FC Bayern de Múnich

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
T. Araujo

El FC Bayern Múnich sigue interesado en fichar a Tomás Araujo.

Según Sky, el defensa central portugués del Benfica sigue en la lista de fichajes del campeón alemán.

  • Desde hace tiempo se rumorea que Araujo podría fichar por el FC Bayern; al parecer, el club de Múnich ya habría mantenido las primeras conversaciones con el entorno del jugador de 23 años.

    Puede actuar como central o lateral derecho, lo que le convierte en alternativa tanto para Konrad Laimer como para reforzar la defensa si se marchan Min-Jae Kim o Hiroki Ito, una flexibilidad que Vincent Kompany valorará de cara a la próxima temporada.

    El problema es que, a finales de 2024, el jugador firmó con el Benfica un contrato hasta 2029 que incluye una cláusula de rescisión de entre 80 y 100 millones de euros. El Chelsea también se interesó antes por el jugador, pero es dudoso que el Bayern pague esa cifra por el internacional portugués.

    • Anuncios

  • El Bayern sigue de cerca la situación de Araujo

    Araujo pasó por todas las categorías del Benfica de Lisboa, desde el sub-15 hasta el primer equipo, y fue titular indiscutible la temporada pasada. En total, jugó 39 partidos, marcó un gol y dio dos asistencias.

    Sin embargo, el informe indica que el Bayern aún no ha dado pasos concretos para ficharlo y se limita a seguir la situación del jugador de 24 años.