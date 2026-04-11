Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

La filosofía del impacto y el terror... ¿Cómo se convirtió el Bayern de Múnich en la máquina ofensiva más temible de Europa?

St.Pauli vs Bayern Múnich
St.Pauli
Bayern Múnich
Bundesliga
Bayern Múnich vs Real Madrid
Real Madrid
Liga de Campeones
Real Madrid vs Girona
Girona
Primera División
Alemania
España

El diccionario bávaro no recoge el significado de «precaución»

En las gradas del «Allianz Arena», el éxito no se mide solo por los tres puntos, sino por el terror que la máquina ofensiva del Bayern de Múnich infunde en el corazón de sus rivales.

El club bávaro no se basa en la defensa y la cautela, sino en una doctrina ofensiva arrolladora que, con el tiempo, se ha convertido en su ADN.

Leer también

El canal del Real Madrid sobre la intervención sangrienta: la Liga española está amañada

La presidenta de México confirma la postura definitiva de la FIFA sobre la retransmisión de los partidos de Irán.

Dos jugadores del Real Madrid estallan de ira contra Camavinga.

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El lema inspirador

    Este ímpetu ofensivo se entiende por el lema «Mia san Mia» —«Somos lo que somos»—, que nació en el Imperio austrohúngaro del siglo XIX y fue adoptado por el club en los años ochenta para expresar su mentalidad ganadora.

    Ese lema se plasmó en 16 principios de oro, como «Somos valentía» e «Somos innovación», que impulsan al equipo a atacar como un bloque único, sin importar el rival.

    Oli Höness, presidente honorario del club, lo resume: «Para nosotros, cada ataque es un ataque real; cuando marcas el primero, vas a por el segundo y el tercero».

    Esta filosofía ha evolucionado a través de etapas tácticas clave que forjaron su identidad actual:

    La era de Udo Lattek (años 70): sentó las bases con la «libertad estructurada», que dejaba a talentos como Gerd Müller y Beckenbauer crear dentro de un marco físico estricto.

    Jupp Heynckes (triplete de 2013): impuso el 4-2-3-1 con presión alta y desbordes por las bandas.

    Pep Guardiola (2013-2016): impuso la posesión como mejor defensa y ataque.

    Hans Flick (sextete de 2020): llevó el ataque a su máxima expresión con una presión inversa, alcanzando un promedio histórico de 2,97 goles por partido.

    • Anuncios
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    El dominio de Kompany

    En abril de 2026, el equipo de Vincent Kompany había marcado 148 goles en todas las competiciones, con un promedio de 3,36 goles por partido, cifra récord en las grandes ligas europeas.

    La leyenda Lothar Matthäus opina que «Kompany ha devuelto el ADN al Bayern; el equipo vuelve a ser divertido de ver».

    El fallecido mito Franz Beckenbauer solía decir que el fútbol se juega más con la cabeza que con los pies, y destacaba que la filosofía ofensiva del club no es correr sin sentido, sino usar la inteligencia para desarticular al rival.

    Jürgen Klopp, ex técnico del Borussia Dortmund y del Liverpool, lo definió como un equipo de «guerreros ofensivos» que ejerce la presión más intensa de Europa y asfixia al rival.

    Opinión que comparte el veterano técnico portugués, José Mourinho, quien asegura que enfrentarse al conjunto bávaro supera la rivalidad técnica y se convierte en un aplastamiento mental, pues el Bayern sigue atacando incluso cuando ya gana, buscando imponer su dominio psicológico.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    El precio de la hegemonía

    Sin embargo, esta filosofía «suicida» a veces paga un alto precio en defensa: al adelantar la línea defensiva, se crean espacios para los contraataques.

    Con Hans Flick se impuso el lema «mejor ganar 4-3 que 1-0», y aunque se venció, se encajaron muchos goles.

    Con Guardiola, el 4-2-4 ofensivo en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones 2014 ante el Real Madrid acabó en una goleada histórica en Múnich (0-4).

    Esta temporada, el Bayern ha sido criticado por su “imprudencia defensiva”, como en la derrota contra el Augsburgo (1-2).

    Su fuerza ofensiva se basa en la presión alta inmediata: si falla la primera recuperación, la defensa queda expuesta ante rivales veloces.

    Esto presiona al equipo de Kompany antes del duelo contra el Real Madrid, liderado por las dos superestrellas, Kylian Mbappé y Vinicius Jr., cuando el Bayern y el Madrid se vean las caras el miércoles en el Allianz Arena, en la vuelta de los cuartos de la Champions, tras el 2-1 de la ida para los alemanes.