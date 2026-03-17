La FIFA y YouTube anuncian un acuerdo para la Copa del Mundo con el fin de retransmitir los primeros 10 minutos de los partidos y así atraer a un público más joven

En una iniciativa destinada a captar la atención de la Generación Z y de los espectadores más jóvenes, la FIFA ha presentado lo que describe como una «colaboración revolucionaria» con YouTube.

La colaboración permitirá a las cadenas con derechos de retransmisión emitir fragmentos de los partidos en directo directamente en la plataforma durante el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

El núcleo de la estrategia consiste en animar a los titulares de los derechos a retransmitir los primeros 10 minutos de los partidos en directo en YouTube, según informa Associated Press. Este enfoque de «aperitivo» tiene como objetivo enganchar a los espectadores desde el principio y luego dirigirlos a la televisión tradicional o a las aplicaciones oficiales de streaming para que vean el resto de los 104 partidos de la competición.