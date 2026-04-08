La FIFA responde a las preocupaciones sobre el mapa de entradas para el Mundial, pero siguen sin resolverse algunas dudas

A diferencia de la mayoría de los eventos deportivos estadounidenses, donde se elige un asiento específico, la FIFA vende las entradas para el Mundial por categorías. Cada estadio se divide en distintos niveles de precios —siendo la Categoría 1 la más cara— y los aficionados compran una zona, no un asiento concreto.

Así, dos aficionados con entradas de Categoría 1 pueden acabar en zonas muy distintas: desde la línea de banda hasta las esquinas o detrás de la portería. La FIFA insiste en que esos mapas son solo una guía, no planos exactos, pero la diferencia entre la expectativa y la realidad genera mucha frustración.

«Mucha gente se siente engañada, confundida o, simplemente, decepcionada por la forma en que se asignaron los asientos», afirmó Jordan Likover, uno de los aficionados que habló con The Athletic.

Además, los límites de cada categoría variaron varias veces durante la venta.

«Como mínimo, no es nada coherente», añadió otro aficionado, Andrew Swart. «Cuando se habla de lo caras que son estas entradas, parece que hay una gran diferencia entre dónde te puedes sentar y dónde no».