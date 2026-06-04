Los aficionados han reaccionado con dureza al anuncio, tan cercano al inicio del torneo. Un portavoz de la Asociación de Aficionados al Fútbol declaró a The Athletic: «Una vez más, en este Mundial, los aficionados son lo último y no lo primero. El calor y la humedad son una verdadera preocupación para el bienestar de los aficionados; debería ser esto lo que ocupe el centro de atención de la FIFA y no la posibilidad de vender más agua embotellada a precios inflados».

La embajada de aficionados ingleses Free Lions expresó en X su frustración por la falta de transparencia: «¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibir la crema solar y obligar a los aficionados a comprarla en los estadios? Con todo el esfuerzo que están dedicando a las “pausas para hidratarse” de los jugadores, este es un cambio muy extraño y tardío. En todas nuestras conversaciones, la disponibilidad gratuita de agua en los estadios fue un tema clave y la FIFA nos aseguró que así sería y que los aficionados podrían traer su propia botella de agua... Naturalmente, lo primero que piensan los aficionados es que esto no es más que la última forma de sacarles dinero. Esperamos que las fuentes de agua de los estadios sigan siendo gratuitas, ¡esperemos que no te cobren en la cola!».