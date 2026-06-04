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La FIFA prohíbe a los aficionados llevar un objeto al estadio a pocos días del inicio del torneo
Un cambio de política de última hora desata la polémica
La FIFA ha modificado su Código de Conducta y ahora prohíbe llevar botellas de agua reutilizables a los estadios. Hace tres semanas se permitía entrar con botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías de hasta un litro; ahora la norma prohíbe cualquier botella reutilizable.
Según The Athletic, FIFA avisó por correo electrónico el 2 de junio. Ahora los aficionados no pueden rellenar sus botellas en las fuentes, pese a que el torneo se celebra en pleno verano norteamericano. Críticos señalan que la decisión prioriza intereses comerciales sobre el bienestar de los aficionados, recordando la alianza de FIFA con Coca-Cola, cuya marca Dasani se venderá en los estadios.
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La FIFA explica la prohibición de las botellas
La FIFA defendió la medida alegando seguridad. En un comunicado explicó que prohíbe las botellas para evitar riesgos a jugadores y asistentes, y recordó que ya estaba prohibido en varios estadios por el mismo motivo.
Además, colabora con cada Comité de la Ciudad Anfitriona y las autoridades locales para instalar medidas contra el calor fuera de las gradas, como nebulizadores, ventiladores, puntos de hidratación y carpas de enfriamiento. Dentro del estadio, el precio de las botellas de agua para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mismo que en otros eventos».
Los grupos de aficionados responden a la «avaricia»
Los aficionados han reaccionado con rapidez y crítica al anuncio, tan cercano al inicio del torneo. Un portavoz de la Asociación de Aficionados al Fútbol declaró a The Athletic: «Una vez más, en este Mundial, los aficionados son lo último y no lo primero. El calor y la humedad son una preocupación real para el bienestar de los aficionados; la FIFA debería centrarse en eso, no en vender más agua embotellada a precios inflados».
La embajada de aficionados ingleses Free Lions expresó en X su frustración por la falta de transparencia: «¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibir la crema solar y obligar a los aficionados a comprarla en los estadios? Con todo el esfuerzo que están dedicando a las “pausas para beber” de los jugadores, este es un cambio muy extraño y tardío. En todas nuestras conversaciones, la disponibilidad gratuita de agua en los estadios fue un tema clave y la FIFA nos aseguró que así sería y que los aficionados podrían traer su propia botella de agua... Naturalmente, lo primero que piensan los aficionados es que esto no es más que la última forma de sacarles dinero. Esperamos que las fuentes de agua de los estadios sigan siendo gratuitas, ¡esperemos que no te cobren en la cola!».
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El calor extremo sigue siendo motivo de gran preocupación
Los datos científicos advierten que el calor será más que una molestia para los asistentes a los partidos en Estados Unidos, México y Canadá. Un informe de World Weather Attribution (WWA) advierte que 26 de los 104 partidos se jugarán con un índice de bulbo húmedo (WBGT) superior a 26 °C. Los médicos alertan de que limitar el acceso al agua podría aumentar las enfermedades por calor entre los miles de aficionados que viajarán.
Los jugadores contarán con pausas obligatorias de tres minutos por tiempo y banquillos climatizados, pero para los aficionados las excepciones son escasas: solo se permite «leche infantil y agua esterilizada en envases» o líquidos por razones médicas verificadas. A medida que se acerca el torneo, la FIFA afronta presiones para asegurar que su política no ponga en riesgo la seguridad de los seguidores bajo el sol.