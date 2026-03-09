La FIFA insta a posponer la repesca de Irak para el Mundial en México debido a los problemas con los visados y los viajes provocados por la escalada de la guerra con Irán

La situación se ha complicado aún más por el cierre de embajadas extranjeras en la región, lo que ha impedido a los jugadores obtener los visados necesarios para el torneo de play-off en México. Además, el propio Arnold se encuentra actualmente varado en los Emiratos Árabes Unidos, ya que el conflicto sigue perturbando los viajes en Oriente Medio. Estos obstáculos insuperables ya han obligado a posponer una concentración de entrenamiento en Houston, lo que ha dejado los preparativos del equipo en ruinas.

El técnico australiano se ha mostrado firme en su postura de que no es posible presentar un equipo improvisado compuesto únicamente por jugadores que militan en clubes extranjeros para un partido tan importante. «No sería nuestro mejor equipo y necesitamos nuestro mejor equipo disponible para el partido más importante del país en 40 años», afirmó.