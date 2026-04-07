La FIFA inicia un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol tras los incidentes racistas ocurridos en el partido amistoso disputado en Egipto

El organismo rector del fútbol mundial ha decidido tomar medidas firmes tras los «intolerables» cánticos antimusulmanes que se escucharon a lo largo del encuentro.

Según las informaciones, el cántico «el que no salta es musulmán» se repitió al menos en cuatro ocasiones, lo que provocó la condena inmediata tanto de los jugadores como de los árbitros.

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, condenó a los autores «ignorantes» y «racistas», a pesar de que los insultos no iban dirigidos específicamente a él personalmente.

Las autoridades locales ya se han movilizado, y la policía catalana ha abierto una investigación sobre los hechos. El Gobierno español también ha remitido el asunto a la Fiscalía para determinar si se infringieron las leyes contra los delitos de odio. La investigación de la FIFA se centrará en la incapacidad de la RFEF para mantener el orden y en la aplicación tardía de los protocolos antirracistas durante el partido.



