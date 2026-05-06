AFP
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La FIFA extiende a nivel mundial la sanción a Gianluca Prestianni por homofobia, lo que podría hacer que el extremo del Benfica y de la selección argentina se pierda partidos clave del Mundial
La FIFA impone una suspensión a nivel mundial al extremo del Benfica
La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha confirmado que aceptará la solicitud de la UEFA de hacer extensiva la actual suspensión de Prestianni a todas las jurisdicciones del fútbol. El miércoles, un portavoz de la FIFA declaró, según The Athletic: «La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido ampliar la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni para que tenga efecto a nivel mundial».
Inicialmente, la suspensión de seis partidos afectaba solo a competiciones de la UEFA, pero ahora, al hacerse efectiva en todo el mundo, el jugador de 20 años tampoco podrá ser convocado para los partidos oficiales de la FIFA, incluida la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.
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Se avecinan consecuencias para el argentino tras el Mundial
Si Prestianni es convocado por Lionel Scaloni para la lista final de Argentina al Mundial 2026, se perdería los primeros partidos de grupo contra Argelia y Austria. El extremo ya fue llamado en marzo para los amistosos ante Mauritania y Zambia, tras debutar con la absoluta en noviembre de 2025.
De los seis partidos de sanción, tres están en periodo de prueba de dos años. Ya se perdió la vuelta de la Champions contra el Real Madrid bajo suspensión provisional y aún le quedan dos encuentros por cumplir. Podrá jugar el amistoso ante Honduras, pues la norma solo afecta a partidos oficiales, no a los que le quedan con el Benfica en liga.
Todo lo que hay que saber sobre el duelo de Vinicius Junior
El 17 de febrero, durante el partido de ida de octavos de la Liga de Campeones en el Estadio da Luz, Vinicius denunció insultos racistas del argentino. El árbitro Francois Letexier detuvo el juego ocho minutos y activó el protocolo antidiscriminación de la FIFA.
Prestianni lo niega y publicó un comunicado: «Nunca le insulté; lamento que malinterpretara lo que oyó. Tampoco recibí amenazas de los jugadores del Real Madrid».
Pese a su versión, la investigación de la UEFA terminó imponiéndole una sanción por «conducta discriminatoria (es decir, homófoba)».
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El reglamento de la UEFA y las posibles repercusiones adicionales
La sanción ha sido cuestionada, pues las directrices de la UEFA establecen una suspensión mínima de diez partidos por atentados contra la dignidad humana por motivos de color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual. La UEFA se ha negado a explicar por qué el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) impuso solo seis partidos.
Mientras tanto, Prestianni deberá mantener una conducta intachable durante dos años; de lo contrario, se activarán los tres partidos restantes de su sanción, lo que podría afectar su carrera en el Benfica y en la selección argentina.