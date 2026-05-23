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La FIFA autorizó a Irán a mover su base de entrenamiento para el Mundial de Estados Unidos a México, debido al conflicto actual
La FIFA aprueba el traslado de la base de operaciones
La FIFA autorizó el cambio de sede de entrenamiento de la selección iraní de fútbol de Tucson (Arizona) a Tijuana (México) por cuestiones políticas y de seguridad.
Según Associated Press, Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, anunció la decisión tras extensas negociaciones. El cambio se debe al complejo contexto geopolítico y a las preocupaciones de seguridad que rodean al equipo durante su estancia en Norteamérica para el torneo ampliado a 48 equipos.
- AFP
Las preocupaciones de seguridad obligan a abandonar Arizona
La decisión de abandonar el Complejo Deportivo Kino de Tucson se debió principalmente a la inestabilidad del conflicto en Oriente Medio. Los responsables de seguridad y la federación estaban cada vez más preocupados por posibles altercados y por la seguridad de la delegación en territorio estadounidense.
Al mudarse a Tijuana, justo al sur de San Diego, la federación cree que podrá ofrecer un entorno más controlado al equipo. Ya se definieron los detalles logísticos de la nueva sede, que, según la federación, «cuenta con todas las instalaciones de entrenamiento, gimnasio, restaurante privado y todo lo que el equipo necesita».
Declaraciones oficiales de la Federación Iraní
El presidente de la federación, Mehdi Taj, explicó el proceso diplomático para asegurar el cambio de sede. En un comunicado de la federación, detalló las reuniones de alto nivel con la FIFA para mantener la transición dentro de su marco normativo.
«Todos los campamentos base de los equipos participantes en el Mundial deben ser aprobados por la FIFA», afirmó Taj. «Tras nuestras solicitudes, las reuniones en Estambul con la FIFA y el Mundial, y la videoconferencia de ayer en Teherán con el secretario general, se aprobó nuestro cambio de sede de Estados Unidos a México».
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Ventajas logísticas y calendario del torneo
Además de la seguridad, Tijuana ofrece ventajas logísticas a Irán en el Grupo G. El equipo jugará contra Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood (California) y luego viajará a Seattle para enfrentar a Egipto. La cercanía con Los Ángeles facilita los traslados a esos partidos.
Además, la federación cree que así se agilizarán los trámites de visado y otros obstáculos de viaje. El presidente indicó que el equipo podría desplazarse a México con vuelos de Iran Air. Este cambio supone un giro importante para una selección que participa por cuarta vez consecutiva en un Mundial y que aspira a superar la fase de grupos por primera vez.