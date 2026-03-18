La Federación Marroquí de Fútbol reacciona ante la sorprendente decisión de la CAF de anular el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones

En una primera reacción al veredicto, la FRMF declaró: «La Federación desea recordar que su postura nunca ha tenido por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma. La Federación reafirma su compromiso con el respeto de las normas, garantizando la claridad en el marco competitivo y manteniendo la estabilidad en las competiciones africanas. Asimismo, desea felicitar a todas las naciones que participaron en esta edición de la Copa Africana de Naciones, que ha supuesto un hito importante para el fútbol africano. La Federación emitirá un comunicado oficial mañana, tras convocar a sus órganos de gobierno».

Tras esa revisión interna, la FRMF emitió un comunicado posterior para reconocer formalmente el resultado jurídico. Tras reunirse el martes para revisar la aplicación del reglamento del torneo tras la interrupción del partido, la federación marroquí acogió oficialmente con satisfacción el veredicto: «La FRMF ha recibido las decisiones tomadas por la Junta de Apelación de la CAF en relación con los acontecimientos que tuvieron lugar durante el partido entre la selección marroquí y su homóloga senegalesa en la final de la Copa Africana de Naciones. La Junta de Apelación de la CAF, actuando de conformidad con el artículo 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, ha dictaminado que la selección senegalesa perdió por incomparecencia el partido de la final de la Copa Africana de Naciones Total Energies Marruecos 2025, otorgando una victoria por 3-0 a la selección marroquí».