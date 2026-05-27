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La familia Lewis descarta la venta del Tottenham en una carta abierta a los aficionados tras una temporada «amargamente decepcionante»
Los propietarios asumen la responsabilidad por el mal estado
En un mensaje directo a la afición, la familia Lewis admitió los recientes fracasos. Tras quedar en el puesto 17 dos temporadas seguidas, los propietarios reconocieron que el momento del club no refleja su prestigio. La campaña 2025-26 fue turbulenta y el equipo evitó el descenso en la última jornada, al ganar 1-0 al Everton.
«Como propietarios desde hace 25 años, hemos compartido los altibajos del Spurs», indicaron. «Terminar dos temporadas consecutivas en el puesto 17 no refleja la talla del club. Estamos decepcionados y compartimos vuestra frustración. Esto no debe repetirse».
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Priorizar la inversión frente a la venta
Pese a la presión de la afición y las protestas contra ENIC, accionista mayoritario, la familia Lewis ha desmentido la venta del club. Reitera que su prioridad es una reconstrucción a largo plazo y no una salida. Su declaración busca tranquilizar a los seguidores: habrá respaldo financiero para renovar la plantilla y las infraestructuras.
«No vamos a vender el club. Estamos totalmente comprometidos y lo demostraremos en los próximos meses», afirmaron. «Invertiremos en los equipos, la cantera y las funciones administrativas, y estamos plenamente comprometidos con ello. Queremos recuperar el espíritu del club y devolver la emoción, la audacia y el fútbol atrevido que nos definen. El fútbol es lo primero. La Junta Directiva y el equipo ejecutivo ya han presentado sus planes para lograrlo».
Admisión de la «pérdida de confianza»
Las reformas estructurales en el Tottenham Hotspur Stadium ya han comenzado. Tras casi 25 años como máximo responsable, Daniel Levy renunció a la presidencia en septiembre, tras una revisión encargada por los propietarios. Esto marcó un cambio de poder: la familia Lewis asume ahora un papel más activo en la gestión ejecutiva y estratégica del club.
Añadieron: «Nuestro enfoque siempre ha sido confiar en los expertos y apoyarlos. Los problemas eran más profundos de lo que pensábamos y se acumularon en los últimos años. Sabemos que eso ha minado la confianza y debemos recuperarla. Como propietarios, asumimos la responsabilidad de la situación del club y de reconstruir los Spurs».
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Nuevas caras al frente de la reconstrucción
A pesar de las críticas en su primer año, el director ejecutivo, Vinai Venkatesham, mantiene el pleno apoyo de la propiedad. El club refuerza su equipo con el director de rendimiento, Dan Lewindon, y el director de operaciones futbolísticas, Rafi Moersen, procedente del City Football Group. Estos nombramientos buscan reorganizar un departamento de fútbol desestructurado y gestionar la creciente crisis de lesiones.
La familia Lewis cerró su mensaje con una promesa de transparencia: «Nos preocupamos profundamente por los Spurs. La reconstrucción que el club necesita, y que vosotros merecéis, ha comenzado. El cambio necesario es profundo. Llevará tiempo y compromiso, pero el cambio está en marcha. Sabemos que las acciones hablarán más alto que las palabras».