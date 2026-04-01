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La FA sanciona a Harry Maguire: la estrella del Manchester United se enfrenta a una suspensión prolongada tras la tarjeta roja recibida en el partido contra el Bournemouth
La FA toma medidas tras el incidente ocurrido en el Vitality Stadium
La FA ha confirmado que Maguire ha sido sancionado tras una investigación sobre su comportamiento durante el reciente empate 2-2 del United contra el Bournemouth. El internacional inglés recibió una tarjeta roja directa del árbitro Stuart Attwell por impedir una clara ocasión de gol, pero su reacción ante la expulsión le ha metido ahora en un lío aún mayor con las autoridades.
Se vio a Maguire protestando por la decisión antes de dirigirse a enfrentarse al cuarto árbitro en la banda. La FA ha publicado un comunicado en el que confirma la acusación: «Harry Maguire ha sido sancionado tras ser expulsado en el minuto 78 del partido de la Premier League del Manchester United contra el Bournemouth el 20 de marzo. Se alega que el defensa actuó de manera inadecuada y/o profirió palabras y/o tuvo un comportamiento abusivo y/o insultante hacia el cuarto árbitro tras su expulsión. Harry Maguire tiene hasta el 2 de abril para presentar una respuesta».
- AFP
Se avecina una suspensión prolongada para el veterano defensa
Aunque una tarjeta roja por una falta strategic suele acarrear una suspensión estándar de un partido, una sanción de la FA de esta naturaleza suele suponer la ampliación de la sanción con partidos adicionales. Esta noticia supone un duro golpe para el United, que ya se enfrenta a varios problemas de alineación al entrar en la recta final de la temporada.
El jugador de 33 años fue expulsado tras tirar de la camiseta a Evanilson cuando el delantero se disponía a marcar, un incidente que también propició el empate del Bournemouth desde el penalti resultante. Si se confirma la sanción, Maguire podría perderse una serie de partidos cruciales justo cuando el equipo de Michael Carrick busca consolidar su posición en la tabla.
El United se enfrenta a una reorganización defensiva
El momento en que se ha presentado la acusación resulta especialmente desafortunado para el United, que se prepara para afrontar su calendario nacional. La ausencia de Maguire ya es segura para el próximo partido contra el Leeds United, el 13 de abril, pero una sentencia condenatoria por lenguaje abusivo podría dejarle fuera de varios partidos más.
Esto podría hacer que se perdiera el partido de gran repercusión contra el Chelsea en Stamford Bridge el 18 de abril. El United ocupa actualmente la tercera posición en la Premier League y está decidido a asegurarse un puesto entre los cuatro primeros para clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. También se dice que Maguire está a punto de firmar un nuevo contrato con el United, pero el equipo sigue teniendo dificultades para mantener la portería a cero, tras haber encajado la friolera de 42 goles en 31 partidos de liga.
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Una expulsión poco habitual para el defensa central
Sorprendentemente, esta expulsión fue la primera tarjeta roja que recibió Maguire durante su etapa en Old Trafford. Su última expulsión en el fútbol de clubes se remonta a 2019, cuando aún jugaba en el Leicester City; casualmente, aquella tarjeta roja también se produjo en un partido contra el Bournemouth.