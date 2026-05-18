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La FA revisará el reglamento de la final de la Youth Cup tras la polémica entre el Manchester United y el Manchester City sobre la sede del partido
El lugar del derbi provoca una revisión normativa.
Según el Daily Mail, la FA revisará las normas de la final de la FA Youth Cup tras la disputa entre los clubes de Mánchester. Actualmente, el equipo que sale primero en el sorteo es el anfitrión. Este año el City trasladó el partido a su estadio femenino de 6.447 asientos por obras en el Etihad.
El United se ofreció a jugarlo en Old Trafford para dar a los jugadores una afición más numerosa, pero la propuesta fue rechazada, lo que indignó a los seguidores y al personal de la cantera. Después, la Asociación de Aficionados y el foro de fans del United pidieron a la FA que interviniera.
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Los aficionados critican los «míseros» límites de aforo
En un comunicado conjunto, calificaron la decisión de «vergüenza» y recordaron que, la última vez que el United llegó a una final, 67 000 personas llenaron Old Trafford. «Permitir que este partido tan importante se juegue ante tan poco público defrauda a los aficionados y priva a estos jóvenes futbolistas de la noche más importante de sus carreras», añadieron.
Pese a las protestas, el partido se jugó en el Joie Stadium, con capacidad para 53 400 personas, y lo ganó el City 2-1. Ahora la FA estudia modificar el reglamento para que no vuelva a ocurrir. Si la junta del fútbol profesional lo aprueba, se añadirá una norma que obligue a jugar en el campo del rival si el local no puede albergar el partido.
Fletcher critica las decisiones sobre la organización
Tras la victoria del City, el técnico del United, Darren Fletcher, criticó a la FA. «Estoy decepcionado con la FA por todo lo que ha rodeado a este partido: por la ubicación, por todo», declaró el entrenador del equipo sub-18 y exjugador, visiblemente molesto con la organización del evento.
«Hay que respetar al rival, pero no cuando el Manchester City se adueña de una FA Youth Cup. Es una competición de la FA; nunca debería haber sido así. Nunca había oído abuchear a entrenadores concretos ni a cada jugador. Eso no ocurre en las finales de copa», añadió al criticar el ambiente de la final.
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Preocupaciones sobre la integridad de la competición
«Es una competición de la FA, pero durante toda la preparación del partido me ha dado la sensación de que era una competición del Manchester City, por cómo tuvimos que lidiar con eso al final. Esa es mi única queja de esta noche. Pero ha ganado el mejor equipo; les felicito», concluyó Fletcher, reconociendo el resultado deportivo a pesar de los problemas fuera del terreno de juego.
La revisión busca asegurar que la FA Youth Cup siga siendo una plataforma de prestigio para la cantera, con la mayor exposición y asistencia posibles. Si el estadio local no está disponible, la FA plantea jugar en el campo del visitante para evitar que una final se celebre en unas instalaciones de entrenamiento o en un estadio más pequeño.