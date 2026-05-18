Según el Daily Mail, la FA revisará las normas de la final de la FA Youth Cup tras la disputa entre los clubes de Mánchester. Actualmente, el equipo que sale primero en el sorteo es el anfitrión. Este año el City trasladó el partido a su estadio femenino de 6.447 asientos por obras en el Etihad.

El United se ofreció a jugarlo en Old Trafford para dar a los jugadores una afición más numerosa, pero la propuesta fue rechazada, lo que indignó a los seguidores y al personal de la cantera. Después, la Asociación de Aficionados y el foro de fans del United pidieron a la FA que interviniera.