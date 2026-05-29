La exestrella del Arsenal fundó una empresa de productos bioquímicos ecológicos mientras jugaba en el AC Milan y ahora comparte su increíble trayectoria fuera del fútbol

Flamini, quien jugó en el Arsenal en dos etapas, habló sobre su doble carrera y destacó su aporte a la ciencia. «Jugué en el AC Milan y descubrí la química. Gracias a mis patentes, el mundo es más limpio», afirmó.

Explicó que esa aventura empezó como una vía de escape durante su etapa en el club italiano: «Cuando no entrenaba, dedicaba mi tiempo a desarrollar GFBiochemicals, una empresa de soluciones químicas sostenibles para la salud y el medio ambiente».

El francés añadió que el deporte de élite forjó su mentalidad empresarial: «Disciplina, trabajo en equipo, visión, sacrificio y objetivos. La mente marca la diferencia: en el fútbol y en los negocios, sin una buena mentalidad no llegas lejos».