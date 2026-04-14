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Kylian Mbappe Real Madrid GFXGOAL
James Westwood

Traducido por

La exasperante estrategia del Real Madrid, centrada en Kylian Mbappé, podría llevar al equipo a convertirse en un eterno segundón tanto en la Liga de Campeones como en La Liga

Opinion
K. Mbappe
Real Madrid
Liga de Campeones
Primera División
FEATURES
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Barcelona

Desde un punto de vista individual, el fichaje a título gratuito de Kylian Mbappé por el Real Madrid en 2024 ha sido un éxito rotundo. El insaciable delantero francés ha marcado la asombrosa cifra de 83 goles en sus primeros 97 partidos con los blancos, incluidos 39 en todas las competiciones de la presente temporada, un total solo superado por Harry Kane, del Bayern de Múnich, entre todos los jugadores de las cinco grandes ligas europeas.

Esas son las mismas cifras de talla mundial que ha registrado año tras año en el PSG, por lo que nadie podría negar que Mbappé se encuentra entre los jugadores más decisivos de su generación. Es implacable cuando ve la portería y, a menudo, se crea oportunidades por sí mismo, utilizando su velocidad, fuerza y agilidad sobrehumanas para eludir a los defensas a su antojo.

Por desgracia, sin embargo, a medida que ha crecido la reputación de Mbappé, también lo ha hecho su ego. El jugador de 27 años no está del todo contento a menos que sea el protagonista, y como es el activo más valioso de la plantilla del Madrid, le dan todo lo que quiere. Mbappé nunca aceptó ser el segundo de a bordo detrás de jugadores como Neymar y Ousmane Dembélé durante su etapa en el Parque de los Príncipes, y ha llegado a exigir el mismo estatus especial en el Santiago Bernabéu por delante de Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

No es casualidad que el PSG no ganara su primera Liga de Campeones hasta después de la marcha de Mbappé. Él los hizo demasiado unidimensionales, que es el mismo problema al que se enfrenta ahora el Real Madrid. Hay que cambiar el statu quo, o de lo contrario corren un riesgo real de convertirse en meros comparsas tanto en el ámbito nacional como en el europeo en un futuro previsible.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Gran racha goleadora y comparaciones con Ronaldo

    Sería injusto no reconocer el mérito de Mbappé; estuvo prácticamente imparable en la primera mitad de la temporada. Marcó 27 goles, cuatro de ellos en su brillante actuación contra el Olympiacos en la Liga de Campeones, que dio al Real Madrid una emocionante victoria por 4-3. También anotó el primer gol en la victoria por 2-1 en el Clásico contra el Barcelona en octubre, que situó a los blancos con cinco puntos de ventaja en lo más alto de la clasificación de La Liga tras 10 jornadas.

    Las comparaciones con el icono del Bernabéu, Cristiano Ronaldo, se multiplicaron en esa etapa, lo que provocó una respuesta humilde por parte de Mbappé. «Quiero seguir mi propio camino. Que me mencionen junto a Cristiano ya es un honor, pero solo quiero labrarme mi propio camino, ayudar al equipo y ganar tantos títulos como sea posible», declaró a Marca.

    Mbappé anotó otros ocho goles en los últimos ocho partidos de Liga del Real Madrid en 2026, pero el debate sobre si realmente estaba ayudando al equipo se reabrió cuando los resultados empeoraron. Los hombres de Xabi Alonso solo ganaron cuatro de esos partidos, lo que permitió al Barça remontar y tomar el control de la lucha por el título.


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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Gran caída bajo el mandato de Arbeloa

    Tras la decepcionante derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona el 12 de enero, en la que Mbappé no pudo participar debido a una lesión de rodilla, Alonso fue destituido y el Real Madrid ascendió rápidamente a Álvaro Arbeloa, hasta entonces entrenador del Castilla, al puesto de entrenador del primer equipo. Sin embargo, el cambio en el banquillo no ha servido para frenar la caída del club.

    En la actualidad, el Barça lidera la Liga con nueve puntos de ventaja a falta de solo siete jornadas, mientras que el Real Madrid se enfrenta a una difícil tarea para pasar a las semifinales de la Liga de Campeones tras perder por 2-1 el partido de ida de cuartos de final en casa contra el Bayern de Múnich. Arbeloa solo ha conseguido una victoria en los últimos cuatro partidos, con la derrota por 2-1 en Mallorca como punto más bajo, y el rendimiento de Mbappé se ha desplomado.

    Solo ha marcado un gol en sus últimos siete partidos con el club, y su porcentaje de conversión de tiros se ha desplomado desde un máximo anterior del 25 % en la temporada 2025-26 hasta el 4 %, según el Diario AS. Mbappé parece haber perdido su puntería en el peor momento posible para el Real Madrid.

    De hecho, en el decepcionante empate a 1-1 ante el Girona en el Bernabéu el viernes, el campeón del mundo registró un mísero total de goles esperados a puerta (xGOT) de 0,14. Además, perdió el balón 20 veces y ganó solo cuatro de sus 17 duelos por el suelo, sin lograr conectar el juego de forma efectiva ni aportar nada significativo cuando no tenía la posesión.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Un atisbo de un sistema mejor

    Sin embargo, no todo ha ido mal para el Real Madrid bajo la dirección de Arbeloa. Entre finales de febrero y finales de marzo, ganaron seis de sus siete partidos, venciendo tanto al Benfica como al Manchester City en casa y a domicilio en la Liga de Campeones, además de golear al Elche por 4-1 en La Liga. Es revelador que Mbappé estuviera ausente durante este periodo mientras se recuperaba de un molesto esguince de rodilla.

    Los blancos también se impusieron por 3-2 al Atlético de Madrid en un emocionante derbi, en el que Mbappé solo jugó los últimos 26 minutos tras salir desde el banquillo. Arbeloa cambió de un 4-3-3 a un sistema 4-4-2 más compacto, con Vinicius y Brahim Díaz al frente de la línea de ataque, y el Real Madrid pareció inmediatamente un equipo más equilibrado.

    Atacando con auténtica amplitud, Vinicius recuperó su nivel de la temporada 2023-24, cuando quedó segundo en la carrera por el Balón de Oro, y Federico Valverde se internó hacia el área en cada oportunidad, respaldado de forma impresionante por Aurélien Tchouameni. Tampoco hubo fallos en defensa.

    En otras palabras, el Real jugó como un equipo, algo que simplemente no ocurre cuando Mbappé está sobre el terreno de juego. Arbeloa volvió al plan de juego de alimentar a Mbappé a toda costa contra el Mallorca y el Girona, y los blancos sumaron un punto en lugar de seis. No tienen un plan B cuando los equipos rivales cortan el suministro al internacional francés, o cuando este simplemente tiene un mal día frente a la portería, algo que se está volviendo cada vez más frecuente.

  • mbappe(C)Getty Images

    Fallar en el momento decisivo

    El Madrid no logró ganar ningún título importante en la temporada de debut de Mbappé, a pesar de su cosecha de 44 goles. Anotó 31 solo en La Liga, casi la mitad del total final del Real Madrid (78), nueve menos de los que el equipo había marcado cuando ganó el título la temporada anterior.

    Además, se vinieron abajo en los partidos más importantes. Mbappé fue totalmente ineficaz en la derrota por 5-1 en el global ante el Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y aunque marcó cinco goles en sus cuatro primeros Clásicos, el Barça ganó todos ellos. El Real Madrid empezó a confiar ciegamente en los momentos mágicos de Mbappé para cruzar la línea de meta, abandonando el plan que les había valido su 15.º título europeo, con el que ampliaron su récord.

    Esa tendencia ha continuado esta temporada, con Mbappé rindiendo solo de forma esporádica. Ha marcado más goles contra el Barça y el Atlético, y le dio un respiro al Real Madrid con su gol en el partido de ida de su eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Bayern, pero cuando cayeron por 1-0 ante el Liverpool en la fase de grupos, Mbappé fue incapaz de realizar un disparo a puerta en una actuación casi anónima.

    En la mayoría de los casos, cuando el Real se ha visto en apuros, Mbappé se ha venido abajo. Estuvo especialmente flojo en la derrota por 2-1 a domicilio ante el Osasuna en febrero, con un total de goles esperados (xG) de 0,3, sin completar ningún regate ni realizar una sola contribución defensiva.

    La cruda realidad es que el Real Madrid ha dado un paso atrás desde la llegada de Mbappé. El Barça es ahora, con diferencia, el mejor equipo de La Liga, y podría crear una dinastía si su archirrival no corrige el rumbo.

  • Kylian Mbappe Luis Enrique PSG 2025Getty Images

    Mentalidad perezosa

    Luis Enrique recurrió a la leyenda de la NBA Michael Jordan para transmitirle a Mbappé la importancia de defender desde la delantera durante el último año del francés en el PSG. «Michael Jordan solía agarrar a todos sus compañeros por las pelotas y defender como un hijo de puta», afirmó el entrenador del PSG. «Hay que dar ejemplo, primero como persona y luego como jugador, para seguir adelante».

    Es posible que el entrenador del PSG también le diera ese consejo a Dembélé cuando este asumió el papel de delantero principal del equipo, ya que el fracaso del Barcelona se convirtió de repente en un monstruo del pressing mientras el gigante de la Ligue 1 arrasaba para conseguir un triplete histórico en la temporada 2024-25. Dembélé también fue recompensado con su primer Balón de Oro, mientras que Mbappé terminó séptimo en la votación de 2025, tras haber olvidado aparentemente las palabras de Luis Enrique tras su paso de París a Madrid.

    Mbappé no cree que tenga que esforzarse tanto como sus compañeros, tal y como admitió en el podcast The Bridge durante el parón internacional de marzo: «Soy un jugador que defiende un poco menos que los demás, y a veces eso puede ser un problema. Es cierto que lo hago menos, pero me doy cuenta de que, cuando lo hago, tiene un gran impacto en el equipo. En el Real Madrid, cuando lo hago, se ve que todos los demás también lo hacen».

    Esa actitud es precisamente la razón por la que nunca ha ganado un Balón de Oro ni la Liga de Campeones. En lugar de hacer un esfuerzo concertado para mejorar ese aspecto de su juego, Mbappé echa la culpa a los demás. Básicamente está sugiriendo que si el resto del equipo del Real se matara a correr, su pereza no importaría.

    Importa, le dé las vueltas que le dé. La presión del Madrid es demasiado fácil de superar porque Mbappé descuida el marcaje y ni siquiera intenta correr hacia atrás. Y lo que es aún más preocupante, no cumple con su trabajo como delantero centro cuando el Real tiene el balón, abriéndose a la banda en lugar de atacar el área como hacía tan brillantemente el último gran número 9 del club, Karim Benzema.

  • mbappe-kane(C)Getty Images

    Eclipsado por Kane

    El miércoles por la noche, Mbappé volverá a tener mucho trabajo por delante para intentar eclipsar a un delantero centro de gran nivel como Harry Kane, siempre y cuando este se recupere de la fea herida en la cabeza que sufrió en el partido contra el Girona. Kane fue una de las razones clave por las que el Bayern pudo superar al Real Madrid en el Bernabéu, y no solo por su magnífico remate desde el borde del área que selló la victoria por 2-1.

    El capitán de Inglaterra también combinó a la perfección con Serge Gnabry en la jugada que dio lugar al primer gol del Bayern, creó otra gran ocasión y recorrió 10,5 kilómetros en una actuación típicamente trabajadora, mientras que Mbappé solo corrió 9,3. El Bayern puede contar con Kane como su principal goleador y creador, con la seguridad de que también se esforzará sin balón.

    En marcado contraste, Mbappé se basa en momentos. Es capaz de dar la vuelta a un partido en un instante, pero frustra tanto como deslumbra. Tampoco es que le falten los instintos naturales de un delantero, ya que realizó una magnífica carrera hacia el segundo palo para rematar un centro de Trent Alexander-Arnold en los últimos compases contra el Bayern; simplemente no se coloca en esas posiciones con la frecuencia suficiente.

    Arbeloa no está obligado a alinear a Mbappé. Puede colocar a Díaz o a Arda Güler en el centro, o dar entrada a Gonzalo García, y el Real funcionará con mayor eficacia. La mayoría de los madridistas incluso podrían acoger con agrado que Mbappé fuera relegado al banquillo durante un tiempo, si nos fiamos de una página web de reciente creación que cuenta los días que le quedan de contrato al canterano del Mónaco.

    Mbappé necesita un golpe de realidad, eso es seguro. Si el Real Madrid vuelve a caer eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final, podrían verse obligados a dárselo, o empezar a buscar un nuevo delantero.

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