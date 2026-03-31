La estrella del Tottenham llega a un acuerdo para abandonar el club antes de marcharse este verano de los Spurs, que se encuentran en peligro de descenso

Según Sport Witness, Vicario ha llegado a un acuerdo para facilitar su salida del Tottenham durante el próximo mercado de fichajes de verano.

El portero, que se incorporó a los Spurs procedente del Empoli en 2023, se ha consolidado rápidamente como una figura destacada de la Premier League, pero los recientes problemas del club parecen haber acelerado su deseo de empezar de cero.

Los detalles del acuerdo sugieren que el jugador de 27 años busca un proyecto que le ofrezca más estabilidad y la posibilidad de disputar la Liga de Campeones de forma habitual. Aunque a la directiva del Tottenham le gustaría, en teoría, retener a su portero titular, la realidad de su actual posición en la liga y las preocupaciones internas les han obligado a permitir que el jugador explore otras opciones.



