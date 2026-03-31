AFP
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La estrella del Tottenham llega a un acuerdo para abandonar el club antes de marcharse este verano de los Spurs, que se encuentran en peligro de descenso
Vicario llega a un acuerdo para abandonar el norte de Londres
Según Sport Witness, Vicario ha llegado a un acuerdo para facilitar su salida del Tottenham durante el próximo mercado de fichajes de verano.
El portero, que se incorporó a los Spurs procedente del Empoli en 2023, se ha consolidado rápidamente como una figura destacada de la Premier League, pero los recientes problemas del club parecen haber acelerado su deseo de empezar de cero.
Los detalles del acuerdo sugieren que el jugador de 27 años busca un proyecto que le ofrezca más estabilidad y la posibilidad de disputar la Liga de Campeones de forma habitual. Aunque a la directiva del Tottenham le gustaría, en teoría, retener a su portero titular, la realidad de su actual posición en la liga y las preocupaciones internas les han obligado a permitir que el jugador explore otras opciones.
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Las dificultades en el campo alimentan los rumores sobre su salida
La aparición de estas noticias coincide con una mala racha del Tottenham, que se ha visto atrapado en una posición inesperadamente baja en la clasificación de la Premier League. Ante la amenaza de una auténtica lucha por el descenso o, como mínimo, de terminar en la mitad inferior de la tabla, figuras clave del vestuario han empezado a plantearse su futuro a largo plazo fuera del Tottenham Hotspur Stadium.
Vicario ha sido a menudo el hombre que ha mantenido los marcadores respetables esta temporada, realizando una serie de paradas dignas de aparecer en los resúmenes, incluso cuando la defensa que tenía delante se desmoronaba. Sus actuaciones individuales no han pasado desapercibidas para la élite europea, lo que hace que una salida este verano sea casi inevitable si el club no logra satisfacer sus ambiciones en cuanto a títulos y competiciones europeas.
Los clubes de la Serie A se interesan por el regreso de Vicario
A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, se cree que varios clubes de renombre de la Serie A y, posiblemente, de la Bundesliga están siguiendo de cerca la situación de Vicario.
Se ha hablado con frecuencia de un regreso a Italia, ya que los principales clubes buscan un portero fiable y moderno para liderar sus campañas nacionales y europeas el año que viene. Su condición de estrella en ascenso de la Azzurri no hace sino aumentar su valor de mercado y su atractivo.
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Los Spurs pretenden sacar el máximo provecho de la venta
Para el Tottenham, la prioridad ahora debe ser conseguir el mejor precio posible por el traspaso para reinvertirlo en la plantilla. A pesar de la decepción que supone perder a un jugador con tanto talento, el acuerdo garantiza que ambas partes puedan seguir adelante sin que el asunto se prolongue hasta la pretemporada. Los aficionados esperarán ahora que la directiva les dé garantías de que existe un plan para reconstruir el equipo tras una temporada que es mejor olvidar.