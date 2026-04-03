La estrella del Stuttgart admite que estaría «encantado de volver al Real Madrid», ya que el gigante español cuenta con una opción de recompra a precio reducido

En una entrevista reciente, el español expresó su cariño por su antiguo club, al tiempo que se mantuvo centrado profesionalmente en sus responsabilidades actuales en el MHP Arena. A pesar de los persistentes rumores sobre un posible regreso a su país natal, Andrés insistió en que, por el momento, deja todas las decisiones relacionadas con su carrera en manos de sus representantes para evitar distracciones.

En declaraciones a The Athletic, se refirió a la posibilidad de volver al Bernabéu: «Eso es algo que tiene que decidir el club; me encantaría volver a Madrid, pero no es algo que me preocupe ahora mismo. Estoy muy contento en Stuttgart. Le he dicho a mi agente que no quiero saber nada de eso. Cuando llegue el momento, hablaremos y veremos qué opciones tenemos».