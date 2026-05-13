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La estrella del Middlesbrough no demandará a Taylor Harwood-Bellis por discriminación, en medio del escándalo de «espionaje» del Southampton
La FA archiva la investigación por discriminación
Según The Independent, la FA ha archivado la investigación sobre un supuesto comentario discriminatorio durante la victoria 2-1 del Southampton en la eliminatoria de ascenso a la Championship. El defensa del Middlesbrough, Ayling, indicó al árbitro Andrew Madley que el capitán de los Saints, Harwood-Bellis —futuro yerno de la leyenda del Manchester United Roy Keane—, se había burlado de su tartamudez. Tras revisar el informe arbitral, la FA contactó el miércoles con el club de Teesside, pero Ayling decidió no seguir con la denuncia. Así, se cierra el proceso disciplinario y el defensa de 24 años evita una sanción personal en una semana convulsa.
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El drama en la banda y el contexto del partido
En el minuto 38, Ayling vio la amarilla por una falta sobre Leo Scienza. El periodista de Sky Sports Jonathan Oakes afirmó que Ayling denunció «lenguaje discriminatorio», lo que enfureció al banquillo. Los técnicos Kim Hellberg (Middlesbrough) y Tonda Eckert (Southampton) se enfrentaron y debieron ser separados por el cuarto árbitro. El partido estaba 1-0 a favor del Boro por gol de Riley McGree, luego Ross Stewart empató y, en la prórroga, Shea Charles centró para la victoria. La retirada de la denuncia por parte de Ayling alivió la tensión.
El Southampton se enfrenta a acusaciones por el «Spygate» de la EFL.
Aunque se desestimó la denuncia por discriminación, el Southampton aún enfrenta un problema grave: la English Football League lo acusa de espiar un entrenamiento del Middlesbrough. El miércoles, el Daily Mail publicó fotos que parecerían mostrar a un miembro del cuerpo técnico de Eckert grabando la sesión. El director ejecutivo, Phil Parsons, pidió tiempo para responder a las acusaciones. La EFL solicitó una comisión independiente y, de confirmarse la falta, podría imponer desde una advertencia hasta la expulsión, lo que presiona las aspiraciones de ascenso del club.
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¿Qué les depara el futuro a los rivales de los play-offs?
Ambos clubes aguardan la decisión de la comisión independiente sobre las acusaciones de espionaje. El Middlesbrough ya cerró su temporada, mientras el Southampton, inmerso en este asunto legal, se prepara para la final de Wembley ante el Hull City el 23 de mayo; una sanción podría truncar su ascenso.