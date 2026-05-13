La estrella del Middlesbrough no demandará a Taylor Harwood-Bellis por discriminación, en medio del escándalo de «espionaje» del Southampton

Según The Independent, la FA ha archivado la investigación sobre un supuesto comentario discriminatorio durante la victoria 2-1 del Southampton en la eliminatoria de ascenso a la Championship. El defensa del Middlesbrough, Ayling, indicó al árbitro Andrew Madley que el capitán de los Saints, Harwood-Bellis —futuro yerno de la leyenda del Manchester United Roy Keane—, se había burlado de su tartamudez. Tras revisar el informe arbitral, la FA contactó el miércoles con el club de Teesside, pero Ayling decidió no seguir con la denuncia. Así, se cierra el proceso disciplinario y el defensa de 24 años evita una sanción personal en una semana convulsa.