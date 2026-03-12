AFP
Traducido por
La estrella del Liverpool Hugo Ekitike habla sobre jugar con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en el París Saint-Germain y nombra a su compañero favorito en Anfield
La mejor formación futbolística
Reflexionando sobre esas sesiones con superestrellas en París y su orgullo por haber trabajado con Messi, ganador de ocho Balones de Oro, Ekitike declaróa TNT Sports: «No puedo mentir, me resultó difícil salir al campo y ser capaz de hacer lo mismo que ellos al mismo nivel. Creo que aún no he alcanzado ese nivel. Se trataba de aprender en el campo, entrenando, vi muchas cosas buenas. No se trata solo de habilidades, aprendí a moverme sin el balón, a tocar el balón, a marcar goles, a tener confianza en el juego. Cuando miro atrás, no fue una gran época para mí [en el PSG], pero creo que era lo que necesitaba en ese momento. Aprendí mucho, estoy muy agradecido de haber estado allí con tan buenos jugadores. Es una gran foto que puedo poner en mi casa porque jugué con el mejor jugador de la historia del fútbol. Fue bonito».
- Getty Images Sport
Ambiciones de alcanzar la cima
Desde su fichaje por 79 millones de libras procedente del Eintracht de Fráncfort el pasado verano, el francés ha mostrado un gran estado de forma con el Liverpool, marcando 15 goles y dando seis asistencias en 38 partidos. Esta racha le ha valido entrar en la selección francesa de Didier Deschamps de cara al Mundial de 2026. Sin embargo, el delantero no se conforma con ser titular habitual, sino que tiene la mirada puesta en la cima individual del fútbol.
Cuando Owen Hargreaves le preguntó si tenía el potencial para convertirse en el mejor del mundo, Ekitike respondió: «Creo que puedo, creo que puedo. Hay margen de mejora, tengo que trabajar más, progresar, pero obviamente estoy donde quería estar, y aquí estoy. Cuando digo que no le tengo miedo a nada, es como si no temiera a la presión. La gente tiene expectativas puestas en mí y, la verdad, eso me encanta. Para mí es emocionante estar aquí, jugar partidos importantes, participar en grandes competiciones. Siempre quise estar ahí y jugar ese tipo de partidos para un club tan grande».
Un vínculo especial con Florian Wirtz
Si bien su pasado estuvo marcado por el trío «MMN», su presente en el Liverpool se caracteriza por una creciente colaboración con Florian Wirtz, otro fichaje estrella. Aunque ambos jugadores tardaron en aclimatarse a la vida en Merseyside, poco a poco han ido forjando una sólida compenetración que, según Ekitike, es la clave de su propio éxito individual frente a la portería.
Ekitike se deshizo en elogios hacia el número 10: «En este equipo, creo que es el jugador con el que más me gusta jugar. También me gustan los demás jugadores, pero cuando juegas como delantero y tienes un número 10 que entiende tan bien el fútbol y quiere jugar al fútbol igual que tú, las cosas se vuelven más fáciles. Le dije que si jugábamos juntos, íbamos a hacer grandes cosas. Si él me da el balón, yo se lo devuelvo y las cosas salen bien. Disfruto mucho jugando con él y sé que es un jugador que puede darme muchas asistencias a lo largo de la temporada. Es bueno tener a tu lado a un jugador que te hace brillar».
- Getty Images Sport
De cara al Mundial
Con 13 goles de Wirtz y la impresionante cuenta goleadora de Ekitike, el futuro del Liverpool parece brillante. La evolución del delantero francés, que pasó de ser un jugador secundario en París a convertirse en una pieza clave de la Premier League, ha sido rápida, y él atribuye esta transición a su fortaleza mental. Al aceptar la presión del público de Anfield, Ekitike está demostrando que las lecciones aprendidas de Messi y compañía lo han preparado para el más alto nivel de este deporte.
A medida que se acerca la Copa del Mundo de 2026, se espera que el exjugador del Reims desempeñe un papel importante en la selección francesa. Su capacidad para enlazar el juego, combinada con la precisión en el remate que ha perfeccionado en Inglaterra, lo convierte en uno de los prospectos más emocionantes de Europa.
Anuncios