La estrella del Liverpool, Alexis Mac Allister, posa con una camiseta de Zinedine Zidane en medio de los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid

La aparición de estos rumores coincide con un periodo de importante transición para el Liverpool, cuya plantilla se enfrenta a una posible reestructuración, ya que figuras clave como Mohamed Salah e Ibrahima Konaté se acercan al final de sus contratos.

En declaraciones a WinWinAllSportssobre el supuesto interés del Madrid, el padre del jugador, Carlos Mac Allister, afirmó anteriormente: «Lo que puedo decir por el momento es que Alexis está centrado en el Liverpool y en la temporada actual. Alexis está muy contento y muy a gusto en el Liverpool».