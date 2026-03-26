La estrella del Liverpool, Alexis Mac Allister, luce un nuevo y radical corte de pelo al incorporarse a la selección argentina

El exjugador del Brighton ha cambiado su look habitual por un corte al cero muy marcado. Compartió el cambio en Instagram junto con un pie de foto que decía: «De tal palo, tal astilla», etiquetando a su padre, el exfutbolista profesional Carlos Mac Allister.

La noticia llega en un momento ajetreado para el centrocampista, que es uno de los 13 jugadores del Liverpool que se encuentran actualmente fuera del club durante el parón internacional. Aunque el esperado enfrentamiento de la Finalissima entre Argentina y España se canceló debido a la situación geopolítica en Oriente Medio, Mac Allister sigue centrado en los próximos compromisos de su selección. Los actuales campeones del mundo se enfrentarán ahora a Mauritania y Zambia en partidos amistosos, mientras continúan con sus preparativos para el Mundial de 2026.







