Getty Images Sport
Traducido por
La estrella del Liverpool, Alexis Mac Allister, luce un nuevo y radical corte de pelo al incorporarse a la selección argentina
Mac Allister sorprende con un corte al cero
El exjugador del Brighton ha cambiado su look habitual por un corte al cero muy marcado. Compartió el cambio en Instagram junto con un pie de foto que decía: «De tal palo, tal astilla», etiquetando a su padre, el exfutbolista profesional Carlos Mac Allister.
La noticia llega en un momento ajetreado para el centrocampista, que es uno de los 13 jugadores del Liverpool que se encuentran actualmente fuera del club durante el parón internacional. Aunque el esperado enfrentamiento de la Finalissima entre Argentina y España se canceló debido a la situación geopolítica en Oriente Medio, Mac Allister sigue centrado en los próximos compromisos de su selección. Los actuales campeones del mundo se enfrentarán ahora a Mauritania y Zambia en partidos amistosos, mientras continúan con sus preparativos para el Mundial de 2026.
- Getty Images Sport
Los compañeros de equipo reaccionan ante la transformación
Los compañeros de Mac Allister en el Liverpool no tardaron en sumarse a los comentarios. Ryan Gravenberch respondió con una serie de emojis de risa, mientras que Curtis Jones añadió: «Buen chico». Ibrahima Konaté, que tampoco es ajeno al look de cabeza rapada, mostró su aprobación publicando un emoji de corazón.
Incertidumbre sobre el futuro en Anfield
A pesar de su condición de pieza clave en el centro del campo del Liverpool de Arne Slot, siguen circulando rumores sobre el futuro a largo plazo de Mac Allister. Según algunas informaciones, el Real Madrid estaría siguiendo de cerca al número 10 del Liverpool, sobre todo ahora que los Reds se enfrentan a un periodo de transición. Su padre, Carlos, señaló recientemente que siguen «a la espera de una oferta para renovar su contrato» y que están ansiosos por conocer los planes de futuro del club.
Al hablar de su trayectoria profesional, el centrocampista admitió ante el streamer La Agusneta: «Me he convertido en padre y empiezas a priorizar muchas cosas. Y quizá no sea tan egoísta hacer solo lo que yo quiero». También expresó un deseo sentimental de volver algún día a sus raíces, afirmando: «Me encantaría volver al Argentinos Juniors porque mi padre y mis hermanos crecieron allí y estamos agradecidos. Y luego, obviamente, a Boca en algún momento».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Por ahora, la prioridad de Mac Allister es triunfar a nivel internacional antes de regresar a Merseyside. Desde su llegada a Anfield en 2023 y tras heredar el dorsal número 10 de Sadio Mané, el argentino ha sido una pieza clave en la evolución del equipo. Sin embargo, aún está por ver si su nuevo corte de pelo supone un nuevo comienzo para su rendimiento, ya que el argentino ha sido una de las varias estrellas del Liverpool que han recibido críticas durante una frustrante temporada 2025-26.
No obstante, se espera que forme parte de la convocatoria definitiva de Argentina para el Mundial, mientras el equipo se prepara para defender su título en Estados Unidos, Canadá y México.