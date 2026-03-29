A lo largo de su meteórico ascenso en la EFL, Phil Parkinson siempre ha dado prioridad al fichaje de goleadores. Ha trabajado con jugadores de la talla de Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodríguez, Sam Smith y Kieffer Moore.

En ocasiones se ha adoptado un enfoque implacable en el último tercio del campo, con incorporaciones regulares en esa zona. No hay indicios de que el Wrexham vaya a modificar esa política de fichajes en el verano de 2026.

Aunque se han encontrado jugadores de probada eficacia que les han ayudado a salir de la National League y llegar a la Championship, la Premier League supondría un reto de un tipo completamente diferente.

La experiencia a ese nivel se considera vital para cualquier equipo que se incorpore a la élite, y a menudo se valora más el pedigrí que el potencial. El Wrexham es plenamente consciente de ello y quiere asegurarse de contar con los planes adecuados para la próxima ventana de fichajes.