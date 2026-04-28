Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Julian RyersonGetty
Daniel Buse y Tim Ursinus

Traducido por

La estrella del Dortmund iguala a Franz Beckenbauer y busca batir el récord de asistencias

Bundesliga
Borussia Dortmund
J. Ryerson

Julian Ryerson, líder en asistencias del Borussia Dortmund, está en buena compañía y podría batir un récord. El noruego comparte el segundo puesto en la clasificación de asistencias de la Bundesliga tras lanzar el córner que Ramy Bensebaini cabeceó para el 3-0 en la victoria 4-0 sobre el SC Friburgo el domingo.

  • Ryerson se une a la lista de élite

    El noruego empata el decimotercer puesto de defensas con más asistencias en una temporada, igualando los récords de Franz Beckenbauer (Bayern Múnich, 1973-74), Philipp Max (Augsburgo, 2017-18) y David Raum (Hoffenheim, 2021-22). Solo Jorginho (Leverkusen, 1991-92) con 14 y Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24) con 15 lo superan. A Ryerson le quedan tres partidos para ascender en la lista. 

    • Anuncios
  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Solo Olise ocupa un puesto más alto esta temporada

    A nivel internacional, Ryerson es el segundo defensa con más asistencias esta temporada, solo por detrás de Federico Dimarco, del Inter, que suma 18 y ya batió el récord de la Serie A. En la Bundesliga, comparte el segundo puesto con Luis Díaz, del Bayern de Múnich, mientras que Michael Olise lidera la clasificación con 18 asistencias. 

Bundesliga
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB