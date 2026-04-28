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La estrella del Dortmund iguala a Franz Beckenbauer y busca batir el récord de asistencias
Ryerson se une a la lista de élite
El noruego empata el decimotercer puesto de defensas con más asistencias en una temporada, igualando los récords de Franz Beckenbauer (Bayern Múnich, 1973-74), Philipp Max (Augsburgo, 2017-18) y David Raum (Hoffenheim, 2021-22). Solo Jorginho (Leverkusen, 1991-92) con 14 y Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24) con 15 lo superan. A Ryerson le quedan tres partidos para ascender en la lista.
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Solo Olise ocupa un puesto más alto esta temporada
A nivel internacional, Ryerson es el segundo defensa con más asistencias esta temporada, solo por detrás de Federico Dimarco, del Inter, que suma 18 y ya batió el récord de la Serie A. En la Bundesliga, comparte el segundo puesto con Luis Díaz, del Bayern de Múnich, mientras que Michael Olise lidera la clasificación con 18 asistencias.