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La estrella del Chelsea, Pedro Neto, se libra de la sanción en la Liga de Campeones por empujar a un recogepelotas en el partido contra el PSG
La UEFA no toma medidas por el empujón a Neto
La UEFA ha iniciado una investigación sobre la actuación de Neto durante la derrota por 5-2 del Chelsea en el Parque de los Príncipes. El extremo reaccionó con enfado en los últimos compases del partido, empujando a un recogepelotas mientras intentaba recuperar el balón rápidamente para reanudar el juego. A pesar del incidente, el periodistaBen Jacobsinforma de que no se espera que el jugador de 26 años sea sancionado y que debería estar disponible para el partido de vuelta en Stamford Bridge.
La decisión supone un alivio para el entrenador Liam Rosenior, que busca un milagro para remontar una desventaja de tres goles frente al campeón de la Ligue 1. Neto llega fresco a la cita continental, tras haberse perdido la decepcionante derrota del fin de semana en la Premier League ante el Newcastle United. Esa ausencia se debió a una suspensión por tarjeta roja independiente, lo que significa que debería estar completamente descansado para el partido europeo de alto riesgo.
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El revés de James se ve compensado por los resultados individuales
Aunque las noticias sobre Neto son positivas, los preparativos del Chelsea se han visto sacudidos por un nuevo contratiempo debido a una lesión de Reece James. El capitán del club, que recientemente firmó un nuevo contrato a largo plazo en Stamford Bridge, se enfrentará a varias semanas de baja tras sufrir otra lesión en el tendón de la corva. El internacional inglés había disfrutado de un inusual periodo de buena forma física, pero este último revés priva a los Blues de su líder y de una calidad de talla mundial en el lateral derecho.
Sin embargo, hay mejores noticias en lo que respecta a Estevao Willian. La sensación brasileña de 18 años fue vista en una sesión de entrenamiento abierta, lo que supone su primera aparición con el grupo desde principios de febrero. Aunque aún está por ver si está lo suficientemente en forma como para ser incluido en la convocatoria contra el PSG, su presencia sobre el césped supone un enorme impulso psicológico para una plantilla que actualmente carece de confianza.
Se prevé una reorganización táctica para el partido de vuelta
Ahora que Neto está disponible, se espera que vuelva a la alineación titular en la banda izquierda. Parece que sustituirá a Alejandro Garnacho, quien tuvo algunas dificultades durante la derrota ante el Newcastle y ha sido objeto de críticas por su rendimiento reciente. La incisividad y la velocidad de Neto serán fundamentales para que el Chelsea pueda desestabilizar a un PSG que llega al partido de vuelta con una ventaja abrumadora y una gran disciplina táctica.
El cuerpo técnico también debe sopesar otros dilemas de alineación en el resto del campo. El portero Filip Jorgensen no se dejó ver durante la última sesión de entrenamiento, lo que ha suscitado dudas sobre su estado físico, mientras que sigue siendo poco probable que Levi Colwill participe, a pesar de haber realizado trabajo ligero, ya que continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla. El centrocampista Dario Essugo es otra opción que está recuperando la forma, tras haber jugado con el equipo sub-21 durante el fin de semana.
- AFP
El Chelsea busca salvar la temporada europea
Los londinenses se enfrentan a una dura batalla para mantener vivos sus sueños de clasificarse para la Liga de Campeones, pero la mentalidad dentro del equipo sigue siendo desafiante. A pesar del 5-2 de la ida, el Chelsea está decidido a caer luchando y confiará en el ambiente de Stamford Bridge para poner nerviosos a sus rivales franceses. Poder contar con los mejores jugadores del actual campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, incluido Neto, es fundamental para cualquier posible remontada.
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