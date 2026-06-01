La estrella del Bayer Leverkusen acabará volviendo a La Liga, según un exjugador de la cantera del Barcelona

El verano pasado se rumoreó mucho sobre el regreso de Grimaldo a España, y se le vinculó con varios de los clubes más importantes de La Liga. A pesar de las especulaciones durante toda la ventana de traspasos, el internacional español se quedó en Alemania, donde siguió siendo clave en el Leverkusen.

Al comentar el interés recibido, Grimaldo admitió que los fichajes por Real Madrid, Barcelona y Atlético no pasaron de conversaciones iniciales. «Siempre existió la posibilidad de irme con Xabi Alonso, pero al final no se concretó», afirmó, recordando que el club fichó a Álvaro Carreras.

Reconoció conversaciones con el Barcelona y añadió: «Si al final no se concretan, es porque no tenía que ser así».

Sobre el Atlético, admitió que hubo charlas, pero «prácticamente no pasó nada», y recordó que los contactos en el mercado no siempre acaban en fichaje.