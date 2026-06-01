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La estrella del Bayer Leverkusen acabará volviendo a La Liga, según un exjugador de la cantera del Barcelona
Grimaldo expone sus ambiciones en España
Pese a ser clave en el Bayer Leverkusen, Grimaldo admitió en la rueda de prensa con la selección española su deseo de volver a La Liga, donde espera jugar en el futuro.
«Llevo años en el fútbol y siempre hay rumores», afirmó. «Siempre lo he dicho: quiero volver a La Liga. Ese es mi objetivo. Estoy muy contento en Leverkusen, pero tarde o temprano volveré».
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Rumores sobre el Barcelona y la situación del Leverkusen
Las declaraciones de Grimaldo avivarán los rumores sobre su regreso al Barcelona, donde se formó en La Masía. Aunque es uno de los mejores laterales ofensivos del mundo, el Camp Nou sigue siendo un tema constante en los medios.
El defensa, vinculado al campeón alemán hasta 2027, es un activo valioso, pero sus constantes alusiones a un regreso a España hacen pensar que el Leverkusen podría luchar por retenerlo.
Un sueño aún por cumplir
Sorprendentemente, pese a su éxito con Benfica y Leverkusen, Grimaldo nunca ha jugado en LaLiga. Dejó el Barcelona B en 2016 y quiere lograrlo antes de retirarse.
En una reciente entrevista con AS lo reiteró: «Ese sigue siendo mi objetivo, y si no se da ahora, lo será el año que viene o el siguiente. Quiero jugar en un gran club de España y creo que la Liga se adapta a mi estilo».
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Fichajes fallidos de La Liga
El verano pasado se rumoreó mucho sobre el regreso de Grimaldo a España, y se le vinculó con varios de los clubes más importantes de La Liga. A pesar de las especulaciones durante toda la ventana de traspasos, el internacional español se quedó en Alemania, donde siguió siendo clave en el Leverkusen.
Al comentar el interés recibido, Grimaldo admitió que los fichajes por Real Madrid, Barcelona y Atlético no pasaron de conversaciones iniciales. «Siempre existió la posibilidad de irme con Xabi Alonso, pero al final no se concretó», afirmó, recordando que el club fichó a Álvaro Carreras.
Reconoció conversaciones con el Barcelona y añadió: «Si al final no se concretan, es porque no tenía que ser así».
Sobre el Atlético, admitió que hubo charlas, pero «prácticamente no pasó nada», y recordó que los contactos en el mercado no siempre acaban en fichaje.