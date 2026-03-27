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La estrella del Barcelona, Fermín López, se muestra satisfecho por haber rechazado la oferta del Chelsea y hace una audaz declaración sobre su futuro en medio de los rumores que lo vinculan con el Manchester United
Fermín habla de la presión de la Premier League
Fermín se ha convertido rápidamente en una pieza clave del centro del campo blaugrana, pero su ascenso estuvo a punto de verse interrumpido por el interés de la Premier League. Antes de consolidarse como titular en el primer equipo, el Chelsea hizo un gran esfuerzo por atraer al joven a Londres durante un periodo de gran incertidumbre en el club catalán. El revuelo en torno a un posible traspaso a Stamford Bridge creó un ambiente difícil para el jugador. Sin embargo, a pesar del aliciente de un lucrativo fichaje por un equipo inglés, el internacional español se mantuvo centrado en demostrar su valía al club que lo formó.
- AFP
Un compromiso de por vida con Cataluña
En declaraciones a Tot Costa en Catalunya Radio, el centrocampista reflexionó sobre los intensos rumores que marcaron su verano. «Fue un poco complicado; sentí mucha presión, pero nunca vacilé. No podía decir nada», admitió López al referirse a los rumores sobre el Chelsea.
A pesar de que, según se informa, el Manchester United está ahora siguiendo de cerca su evolución, la lealtad de Fermín sigue siendo firme. «El Barça me renovó el contrato y estoy muy agradecido. Por lo que a mí respecta, me quedaría aquí para siempre», afirmó, poniendo fin de manera efectiva a los rumores sobre una posible salida.
Sueños de la Copa del Mundo
Este jugador de 22 años no solo busca triunfar a nivel nacional; tiene la mirada puesta en el Mundial de 2026 en Norteamérica. Tras una temporada espectacular, cree que está listo para convertirse en un fijo en el equipo de Luis de la Fuente.
«La verdad es que me veo allí», añadió. «Aún queda un poco de temporada, pero estoy muy contento de estar aquí y espero poder llegar al Mundial».
- AFP
¿Y ahora qué?
Fermín se encuentra actualmente con la selección española, que se enfrentará a Serbia y Egipto durante el parón internacional. Después, regresará a Cataluña para prepararse para los dos partidos consecutivos contra el Atlético de Madrid en La Liga y el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.