La estrella del Barcelona admite que rompió el 'récord de grasa corporal' del club y revela cómo fue brutalmente burlado por Robert Lewandowski
Szczesny habló sobre su condición física durante una amplia entrevista, donde admitió que una vez registró el porcentaje de grasa corporal más alto en la historia del Barcelona. El portero explicó que los futbolistas enfrentan estrictas cláusulas de peso y sanciones financieras, y a pesar de mantenerse dentro del límite de peso, su resultado de grasa corporal “rompió el récord”. También reveló que Lewandowski una vez se burló de él durante un campamento de Polonia, destacando cómo los compañeros de equipo usaron el humor para reaccionar ante sus sorprendentes números.
Szczesny también discutió cómo nunca ha sido el más duro en los entrenamientos, pero ha mantenido un nivel consistentemente alto a lo largo de una carrera de 18 años. Sus comentarios llegan después de un período extraordinario que lo vio retirarse en la Juventus, para luego regresar meses después y unirse al Barcelona como un fichaje de emergencia durante la crisis de porteros del equipo. A pesar de este inusual regreso, el jugador de 35 años sigue siendo una figura clave para los campeones de España, continuando compitiendo al más alto nivel.
El portero polaco admite que Lewandowski una vez se burló de él
Hablando con GQ Polonia, Szczesny reveló: “A los futbolistas no se les permite subir de peso. Sus contratos incluyen severas penalizaciones económicas. Me gusta comer, y aunque logro mantenerme dentro del límite de peso, rompí el récord de grasa corporal del Barcelona. Una vez, 'Robert Lewandowski', burlándose de mí en el vestuario de la selección polaca, dijo: '¿Cómo pudo Szczesny haber tenido tal carrera con ese cuerpo?'”
“Nunca he sido un jugador que se entrenaba más duro que los demás, pero he logrado mantener el mismo alto nivel a lo largo de mis 18 años de carrera. Puede que nunca haya estado entre los diez primeros, pero tampoco he caído por debajo del octavo. Si hubiera jugado en mi mejor nivel absoluto, habría alternado entre dieces y seises, pero mantuve ochos todo el tiempo.”
El dolor insoportable causó su retiro anticipado del fútbol.
Szczesny también reveló cómo su lesión en el brazo, que ha sufrido durante toda su carrera, sigue causándole un dolor severo, incluso después de múltiples cirugías y la inserción de placas de metal que nunca fueron removidas. Explicó que el problema a veces se vuelve tan intenso durante el entrenamiento que pierde la sensibilidad en las manos y ni siquiera puede sostener una botella de agua. El portero admitió que ésta fue una de las razones por las que originalmente se retiró, diciendo que había “tenido suficiente de este sufrimiento” antes de ser persuadido a regresar al fútbol por la crisis del Barcelona.
Describió el dolor como impredecible y particularmente malo durante las exigentes cargas de trabajo de pretemporada, donde la incomodidad viajaba desde su muñeca hasta su codo “como si todo dentro de mi brazo estuviera tratando de salir”. A pesar de eso, Szczesny todavía regresó a la acción y jugó una temporada entera “gratis”, explicando que su salario en Barcelona simplemente cubría la tarifa que debía a la Juventus por terminar su contrato temprano. El veterano finalmente ayudó a los gigantes catalanes a ganar La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, cimentando su extraordinario aunque inesperado regreso.
Szczesny ya no es el número 1, pero el futuro sigue abierto.
Szczesny permanece bajo contrato con Barcelona hasta 2026; sin embargo, esta temporada, ha perdido su puesto de titular ante el nuevo fichaje Joan Garcia, alguien de quien ha afirmado que posee un talento enorme. El portero catalán es actualmente el número 1 en Barcelona con Szczesny como su suplente hasta que Marc-Andre Ter Stegen regrese de su lesión.
Aunque se espera que esta podría ser la última temporada de Szczesny como profesional, las interrogantes en torno al futuro de Ter Stegen tras su desacuerdo con la directiva en el verano podrían abrir la puerta para que la leyenda polaca continúe una temporada más.
