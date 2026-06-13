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La estrella del Arsenal, Leah Williamson, viaja a Ibiza con su novia, la modelo estadounidense Elle Smith, para disfrutar del sol tras quedarse fuera de la última convocatoria de las Lionesses por lesión
Williamson disfruta de un descanso tras la decepción de su lesión
Williamson publicó en Instagram fotos de su viaje a Ibiza con la leyenda «IBZ». La defensa del Arsenal disfrutaba de un descanso tras una exigente temporada con club e selección. La acompañaba la modelo estadounidense Smith, a quien se ha visto con frecuencia junto a la capitana de Inglaterra.
La defensa se perdió la última convocatoria de Inglaterra por una lesión en el tendón de la corva, y Grace Fisk la reemplazó para los partidos contra España y Ucrania.
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Sigue habiendo preocupación por el estado físico de Williamson
Sin embargo, Wiegman ya había destacado la importancia de gestionar con cuidado la recuperación de la defensora. Wiegman ha señalado que el equipo médico no quiere correr «riesgos excesivos» con Williamson mientras se recupera para volver a estar en plena forma. Este último contratiempo se suma a una etapa difícil para la estrella del Arsenal, que ha sufrido varias lesiones desde que regresó tras un problema de rodilla de larga duración. Las lesiones musculares han interrumpido en repetidas ocasiones sus esfuerzos por alcanzar la regularidad tanto en el club como en la selección.
Otro reto en una etapa de altibajos.
Williamson sigue siendo clave para el Arsenal y la selección inglesa, aunque sus problemas físicos han frenado su progresión. Una lesión en la pantorrilla a principios de la temporada 2025-26 la mantuvo un mes de baja, justo cuando ganaba ritmo.
Para evitar recaídas, Arsenal y la selección gestionan su carga de trabajo. Pese a las lesiones, Williamson sigue siendo líder de las Lionesses y pieza clave para la seleccionadora Renee Slegers cuando está disponible.
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El foco está ahora en la recuperación.
La prioridad de Williamson es recuperarse y llegar en óptimas condiciones para la temporada 2026-27. Arsenal competirá en la Liga de Campeones Femenina y la Superliga Femenina, así que su regreso es clave. En el plano internacional, aspira a volver a la selección inglesa cuanto antes. Por ahora, se enfoca en su rehabilitación para estar lista.