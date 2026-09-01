El Chelsea viaja este domingo al norte de Londres para afrontar una enorme prueba al inicio de la temporada ante su rival local, el Arsenal. Bajo la dirección de Alonso, el Chelsea ha arrancado su campaña en la Premier League con victorias consecutivas sobre el Fulham y el Brighton.

Sin embargo, las fragilidades defensivas del Chelsea han quedado muy expuestas en esos primeros encuentros. A pesar de la llegada este verano del exportero del Arsenal Emiliano Martinez, el equipo de Alonso ha encajado cinco goles en apenas 180 minutos de fútbol. El internacional argentino recibió tres goles en su debut ante el Brighton, dejando a la zaga en una situación de gran vulnerabilidad antes de su visita al Emirates.

En marcado contraste, el equipo de Mikel Arteta sigue mostrándose inexpugnable en defensa. El Arsenal logró una trabajada victoria por 1-0 ante el Aston Villa, lo que supuso su segundo triunfo de la campaña y su sexta portería a cero en siete partidos de liga.



