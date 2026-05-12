La estrella del Arsenal anuncia su sorprendente retirada del fútbol internacional

Thomas Delaney ha anunciado su retirada del fútbol internacional con Dinamarca. El centrocampista, de 32 años, tomó la decisión tras la eliminación de la selección en la fase de clasificación para el próximo Mundial. Con 41 partidos internacionales, Delaney reconoció que la decepción de no llegar a la cita mundialista fue clave en su adiós.

Reconoció que la decepción de quedarse fuera del torneo pesó en su decisión, pues deseaba representar a su país por última vez en la máxima cita. Su último partido con Dinamarca fue en marzo, en la derrota ante la República Checa en Praga. Después de ese encuentro, el ex capitán del Brentford se tomó un tiempo para valorar su futuro y, finalmente, anunció su retirada para dar paso a una nueva generación dirigida por el seleccionador Brian Riemer.