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La estrella de las Lionesses, Missy Bo Kearns, anuncia un doloroso aborto espontáneo
Noticias devastadoras para el centrocampista de Inglaterra
La joven de 24 años recurrió a Instagram el domingo por la noche para compartir la trágica noticia con sus seguidores, expresando el profundo impacto emocional que esta pérdida ha supuesto para ella y su pareja, Walsh. Kearns escribió: «Con el corazón encogido, queremos compartir que hemos perdido a nuestro bebé durante el embarazo. Las últimas semanas han estado marcadas por una tristeza difícil de explicar, y todavía estamos intentando asimilarlo todo. En estos momentos, nos estamos centrando en recuperarnos y apoyarnos mutuamente para superar esto. Agradecemos de verdad el cariño y el apoyo que nos rodea más de lo que podemos expresar con palabras».
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Anuncio reciente de embarazo
La noticia llega apenas unas semanas después de que la pareja anunciara con alegría que estaban esperando un bebé. El 2 de marzo, compartieron un vídeo en las redes sociales en el que se les veía pintando «mamá + papá, 26 de septiembre» en una pared y mostrando las ecografías. En ese momento, Kearns había sido retirada de la convocatoria de las Lionesses para los clasificatorios del Mundial debido a su embarazo. El anuncio original había sido recibido con una avalancha de cariño por parte de la comunidad futbolística, y compañeras de la selección inglesa como Leah Williamson, Alessia Russo y Beth Mead le habían dado la enhorabuena. Sin embargo, las semanas posteriores han resultado ser un periodo increíblemente difícil para la estrella del Villa y Walsh, ya que tuvieron que lidiar con la tragedia privada antes de hacerla pública.
Lluvia de muestras de apoyo para Kearns y Walsh
Tras el anuncio del aborto espontáneo, varios clubes y jugadoras han enviado mensajes de apoyo. El Aston Villa Women publicó un comunicado en el que decía: «Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a Missy Bo y a Liam en estos momentos tan difíciles». Su antiguo club, el Liverpool, también se ha pronunciado, afirmando: «Todo el mundo en el Liverpool Football Club envía su cariño y apoyo a Missy Bo, Liam y sus familias en estos momentos tan difíciles». El Luton Town también ha expresado sus condolencias en X, escribiendo: «Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a Liam, Missy Bo y sus familias en estos momentos de profunda tristeza».
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Enfoque en la recuperación y el apoyo
Kearns, que había disputado 11 partidos con el Villa en la Superliga Femenina esta temporada antes de su baja, se centrará ahora en su recuperación física y mental. Su última aparición sobre el terreno de juego tuvo lugar a mediados de enero, y aún está por ver cuándo se sentirá preparada para volver a la competición, ya que su bienestar es su prioridad. La pareja ha pedido privacidad y espacio mientras continúan apoyándose mutuamente durante el proceso de recuperación, tras haber expresado su profunda gratitud por los mensajes que han recibido desde que compartieron la noticia.