La estrella de las Lionesses, Leah Williamson, se perderá el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el gran duelo entre el Arsenal y su rival londinense, el Chelsea, debido a una lesión

Por supuesto, son malas noticias para el Arsenal, no solo por este partido, sino también por los que se avecinan. Los Gunners se enfrentarán el sábado al Tottenham, su rival del norte de Londres, antes de desplazarse a Stamford Bridge el próximo miércoles para disputar el partido de vuelta de esta eliminatoria de la Liga de Campeones. El equipo de Slegers cerrará esta racha de partidos con los cuartos de final de la FA Cup contra el Brighton, el 5 de abril.

Sin embargo, también son potencialmente malas noticias para Inglaterra. En solo tres semanas, las Lionesses tienen un partido crucial contra España, tras haber quedado encuadradas con las campeonas del mundo en la fase de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027. Solo el equipo que termine en lo más alto de la tabla se asegurará la clasificación automática para el torneo de Brasil, mientras que los otros tres equipos del grupo —completado por Islandia y Ucrania— tendrán que pasar por la repesca.

Cuando se le preguntó si Williamson volvería antes de ese parón internacional, Slegers respondió: «Espero que sí. Ese es el plan. No es un gran problema. Solo tendremos que ser inteligentes y encontrar el momento adecuado, cuando su cuerpo esté totalmente listo para que vuelva a jugar con nosotros».