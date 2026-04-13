Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Lauren James England GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

La estrella de las Lionesses, Lauren James, tiene el factor X que Inglaterra necesita para vencer a España y tomar la delantera en la clasificación para el Mundial

Analysis
England
L. James
England vs Spain
World Cup Qualification UEFA
Women's football
FEATURES

Desde los cuartos de final de la Eurocopa 2022, Inglaterra no ha enfrentado a ningún rival con más frecuencia que España; sin embargo, Lauren James solo ha sido titular en uno de esos duelos. Ese partido fue el año pasado en Wembley, mismo escenario donde el martes se renovará el enfrentamiento, aprovechando el gran momento de forma de la estrella del Chelsea.

James ingresó en la final del Mundial Femenino de 2023 en el descanso, pero no pudo evitar la derrota de Inglaterra por 1-0 ante España en Sídney. Cuando se midieron en Cataluña un año antes, ella se recuperaba de una lesión en el isquiotibial. Poco después, un golpe en el tobillo la obligó a dejar la final de la Eurocopa 2025 a los 40 minutos; Inglaterra ganó en penaltis.

La excepción llegó en febrero del año pasado, cuando España visitó Wembley y James brilló: desbordó a la defensa rival y contribuyó al 1-0 con el que Inglaterra mantuvo su portería a cero.

Que Sarina Wiegman pueda contar con ella para el regreso de España a Londres esta semana es fundamental, sobre todo por el buen momento de forma que vive James. No hay otra jugadora como ella en la selección inglesa y no sería extraño que marcara la diferencia mientras las Lionesses buscan tomar la delantera en una reñida batalla por la única plaza de clasificación automática para el Mundial femenino.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Carece de profundidad

    Inglaterra necesita más que nunca que James sea esa chispa el martes, sobre todo por las bajas. Las Lionesses carecen de profundidad en el centro del campo ofensivo para esta concentración, debido a las lesiones de Ella Toone y Grace Clinton. Estas ausencias han obligado a Wiegman a convocar a Erica Parkinson, de 17 años, para ampliar las opciones disponibles.

    Aun así, es poco probable que la joven sea titular contra España, y tampoco se espera que Wiegman apueste por Laura Blindkilde Brown, a pesar de su buen momento en el Manchester City.

    • Anuncios
  • Lauren James Georgia Stanway Jess Park England Women 2026Getty Images

    La calidad sigue siendo la misma

    Para el puesto de mediocampista ofensiva, por delante de Keira Walsh y Georgia Stanway, Wiegman probablemente elija entre Jess Park, delantera del Manchester United que puede jugar por el centro o por la banda, y James.

    Park ocupó la posición de ‘10’ ante Islandia en marzo, mientras que James jugó en la banda; sin embargo, su nivel ha bajado ligeramente, justo cuando James ha aumentado su ritmo.

    Para James fue su primer once con Inglaterra desde la Euro, tras un tobillo lesionado que se alargó hasta la nueva temporada. El Chelsea fue paciente: la recuperó en noviembre, le dio dos titularidades seguidas en febrero y ahora disfruta de su mejor versión.

  • Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Prosperar con libertad

    Tras dar una asistencia contra Islandia el mes pasado con las Lionesses, James ha marcado tres goles con el Chelsea, incluido el de la final de la Copa de la Liga ante el Manchester United, que evitó que la temporada de los Blues acabara sin título.

    Su tanto ante el Arsenal en cuartos de la Champions resultó inútil, pero fue uno de los mejores goles de la temporada y otro hito en su serie de actuaciones sobresalientes.

    Con un promedio de tres pases clave por partido como titular desde el último parón internacional, James llega en racha gracias a la libertad que le otorga la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor.

    «Hay que darle el mérito a la entrenadora, que me permite hacerlo, pero también a las jugadoras, que me permiten hacerlo», declaró tras la reciente victoria en la FA Cup contra el Tottenham, en declaraciones a TNT Sports. «Sin ellas, no podría moverme libremente, porque cubren los huecos que dejo. Me ayuda porque me permite colocarme en posiciones desde las que puedo influir en el partido».

  • Lauren James Sarina Wiegman England Women 2025Getty Images

    Un enfoque diferente

    James probablemente tendrá menos libertad cuando Inglaterra enfrente a España. Las Lionesses deberán mantener un alto orden táctico, pues seguramente dispondrán de menos posesión, pese a jugar en casa.

    Así ocurrió en su último duelo en Wembley: las inglesas defendieron con brillantez y aprovecharon su ocasión para ganar 1-0, con un xG de 1,69 frente al 1,93 de España.

    James fue clave: realizó cuatro tiros a puerta y ganó cuatro duelos defensivos.

    «El gran paso es que ahora trabaja mucho en defensa y lo hace muy bien», afirmó Wiegman tras el partido. «Es una mejora enorme. Estoy orgullosa de ella».

  • Ona Batlle Lauren James Laia Aleixandri Spain England Women 2025Getty Images

    Un gran reto

    Sin embargo, Wiegman querrá dar a James espacio para crear peligro, pues Inglaterra necesitará algo especial para superar la defensa española.

    La Roja solo encajó cuatro goles en su camino hacia la final de la Eurocopa 2025, con la portería a cero ante Suiza en cuartos y ante Alemania en semifinales. Después, en la fase final de la Liga de Naciones, volvió a dejar su meta imbatida: venció a Suecia 4-0 en el global y a Alemania 3-0 en la eliminatoria a doble partido.

    El regreso de Mapi León, central de talla mundial del Barcelona que no jugaba desde la protesta de las jugadoras tras la Euro 2022, ha sido clave para reforzar una defensa ya de por sí sólida.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Se necesita un revulsivo en ataque

    Inglaterra también tiene problemas en la zaga.

    La última vez que España visitó Wembley, Wiegman alineó una defensa completa con Lucy Bronze, Leah Williamson, Millie Bright y Niamh Charles, todas brillantes.

    Poco más de un año después, Bright se ha retirado, Williamson es duda para el martes y Charles acaba de recuperar la forma física, mientras persisten las preocupaciones en el lateral izquierdo. Probablemente las Lionesses deban marcar más de un gol para ganar.

    Afortunadamente, el ataque ofrece motivos para ilusionarse.

    Lauren Hemp brilla con el Man City, campeón de la Superliga Femenina; Alessia Russo marca con Inglaterra y el Arsenal; y James juega con tal confianza que puede complicar la vida a cualquier rival, incluso a la campeona del mundo.

World Cup Qualification UEFA
England crest
England
ENG
Spain crest
Spain
ESP