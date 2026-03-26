La estrella de la selección inglesa y del Manchester United, Ella Toone, se perderá los cruciales enfrentamientos contra el Manchester City y el Bayern de Múnich, así como el decisivo partido de clasificación para el Mundial de las Lionesses contra España, tras conocerse la fecha de su regreso tras la lesión

Toone es la gran ausente en esta plantilla mermada del United en estos momentos, ya que los «Diablos Rojos» solo pudieron contar con cuatro jugadoras de campo veteranas en el banquillo en la derrota del miércoles ante el Bayern. La extremo Leah Galton no ha jugado desde diciembre debido a un problema de espalda, la lateral Anna Sandberg lleva seis semanas de baja por una lesión de rodilla y tanto Dominique Janssen como Ellen Wangerheim se perdieron la victoria del pasado fin de semana sobre el Everton, así como el choque contra el Bayern a mitad de semana, debido a golpes. Skinner no espera que ninguna de esas cuatro jugadoras esté de vuelta para el importantísimo partido del sábado contra el Man City, ya que las lesiones siguen poniendo de manifiesto la falta de profundidad de la plantilla.

También habrá que gestionar los minutos de Hinata Miyazawa, que fue titular en la derrota del miércoles a pesar de haber jugado los 90 minutos en la victoria de Japón sobre Australia en la final de la Copa de Asia el pasado sábado, disputada a unos 16 000 kilómetros de distancia, en Sídney. El Bayern, por el contrario, solo utilizó a Momoko Tanikawa desde el banquillo, a pesar de que la jugadora de 20 años, cuyo gol decidió el partido, jugó mucho menos en la Copa de Asia que Miyazawa.

«Con Hini, hemos tenido una buena conversación abierta», explicó Skinner. «Estaba lista para jugar, con ganas de jugar. Creo que es diferente. Cuando venimos del Reino Unido, tres horas de viaje por la M6 parecen una eternidad, mientras que, en realidad, cualquier jugadora que coja vuelos con regularidad es más resistente a ese tipo de desplazamientos. Hini es una de ellas.

«No íbamos a arriesgarla. Ella estaba totalmente de acuerdo con el plan. Al final, tuvimos que sacarla para que se refrescara. Pero no, está totalmente de acuerdo y ya hemos planeado de antemano cuál es el mejor lugar para que se recupere. Creo que se irá después del partido de la semana que viene. Habrá algunos días libres cuando entremos en la próxima concentración [internacional], así que también tendrá un periodo de descanso».