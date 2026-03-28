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La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Naomi Girma, plantea a sus compañeras del Chelsea el reto de «ganar todos los partidos» con el objetivo de mantener vivas sus escasas esperanzas de conquistar el título de la WSL
Girma exige la perfección
El Chelsea vuelve a la acción liguera este domingo contra el Aston Villa tras una agotadora racha de partidos que incluyó una victoria en la Copa de la Liga y una derrota por 3-1 ante el Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Con un margen de error prácticamente nulo, el equipo londinense sabe que cualquier tropiezo podría acabar matemáticamente con sus aspiraciones al título de la WSL, donde actualmente ocupa el tercer puesto, a nueve puntos del líder, el Manchester City, y a solo un punto del segundo clasificado, el Manchester United.
El equipo de Sonia Bompastor se encuentra actualmente en una situación en la que la regularidad es lo único que cuenta. A pesar de las distracciones de la competición continental, la atención sigue centrada firmemente en sumar los tres puntos en Kingsmeadow para mantener la presión sobre los líderes de la liga.
Partido a partido
Girma insiste en que la plantilla no puede permitirse el lujo de subestimar a sus rivales más inmediatos, independientemente de la importancia del partido. La internacional estadounidense cree que el enfoque sigue siendo el mismo, ya sea luchando por un título o por una plaza europea.
«Diría que ahora hay que ganar todos los partidos de liga», declaró en la página web oficial del club. «Se trata simplemente de ir partido a partido y no mirar demasiado hacia adelante. Es fácil hacerlo. Tanto si vas ganando la liga con holgura como si estás compitiendo por una plaza en la Liga de Campeones, el proceso es siempre el mismo. No creo que eso cambie».
Confiar en el proceso
El defensa, de 25 años, destacó que la profundidad de la plantilla será el factor decisivo durante este periodo tan ajetreado. Con el partido de vuelta contra el Arsenal en Stamford Bridge a la vuelta de la esquina, la rotación y la fortaleza mental son fundamentales.
«Se trata de mantener siempre la misma mentalidad y prepararnos para cada partido de la misma manera para asegurarnos de que estamos listas», explicó. «Tenemos que estar preparadas para cumplir y dispuestas a jugar unas por otras. Esta parte de la temporada es muy ajetreada. Obviamente, tenemos muchos partidos en esta fase, pero es entonces cuando realmente recurrimos a nuestra plantilla, y confiamos en la preparación, confiamos en que todas están listas para desempeñar su papel».
- AFP
¿Y ahora qué?
Tras el partido decisivo contra el Aston Villa, las Blues centrarán inmediatamente su atención en la competición europea, donde se enfrentarán al Arsenal en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A continuación, se medirán al Tottenham en los cuartos de final de la FA Cup, antes de disputar sus tres últimos partidos de la WSL, contra el Everton, el Leicester City y, por último, el Manchester United.