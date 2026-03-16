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La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Catarina Macario, dejará el Chelsea en el «mayor fichaje» de la historia del fútbol femenino para incorporarse al San Diego Wave
Un acuerdo histórico en el fútbol femenino
Según Sportico y The Athletic, Macario está llamada a convertirse en el rostro de una nueva era en la NWSL tras firmar un contrato récord con el San Diego Wave. Al parecer, la delantera percibirá cerca de 8 millones de dólares en concepto de salario totalmente garantizado durante las próximas cinco temporadas, una cifra que se considera el mayor valor total en la historia del fútbol profesional femenino. El histórico acuerdo, que se extiende hasta la temporada 2030, incluye un lucrativo bonus por fichaje y otros incentivos relacionados con el rendimiento. La operación se vio facilitada por la «High-Impact Player Rule» de la liga, que permite a los equipos gastar hasta un millón de dólares por encima del límite salarial estándar para fichar a estrellas internacionales.
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Detalles de la salida del Chelsea y del traspaso
A pesar de su importancia para los Blues, el Chelsea ha llegado a un acuerdo por el que Macario abandonará Londres antes de que expire su contrato este verano. Según se informa, el Wave pagó una cantidad cercana a los 300 000 dólares para hacerse con sus servicios este mes. Este fichaje marca el final de su exitosa etapa en Europa, aunque interrumpida por las lesiones, donde también ha jugado en el Lyon, uno de los grandes del fútbol francés. Tras haber disputado 105 partidos como profesional y marcado 44 goles a lo largo de su etapa en Francia e Inglaterra, aporta una gran experiencia en la élite europea a la liga nacional que en su día dejó de lado al inicio de su carrera.
De vuelta a casa, a San Diego
Para la delantera, este fichaje supone un regreso a casa en todos los sentidos. Tras mudarse de Brasil a Estados Unidos a los 12 años, jugó en las categorías inferiores del San Diego Surf antes de convertirse en una estrella universitaria en la Universidad de Stanford. Durante su etapa con las Cardinal, marcó 63 goles en 69 partidos y ganó dos trofeos MAC Hermann. Se espera que su llegada suponga un gran impulso para las perspectivas comerciales y deportivas del Wave. La multimillonaria propietaria del club, Lauren Leichtman, ha demostrado una gran ambición recientemente, al gastar 800 000 dólares para fichar a la delantera brasileña Ludmila. Tras la retirada de Alex Morgan, el Wave está ansioso por recuperar su poderío estelar.
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Superar los obstáculos que plantean las lesiones
La principal preocupación tanto para San Diego como para la selección femenina de Estados Unidos sigue siendo el estado físico de Macario. Las lesiones la han dejado fuera de juego en numerosas ocasiones, entre ellas una rotura del ligamento cruzado anterior que la obligó a perderse la Copa Mundial Femenina de 2023 y los posteriores problemas de rodilla que la dejaron fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, su valor comercial sigue en su punto más alto, como demuestra el enorme contrato de patrocinio de 10 años y 10 millones de dólares que firmó con Nike el verano pasado. Si consigue mantenerse en forma, se espera que sea la pieza clave del ataque del Wave durante los próximos años, utilizando este histórico contrato para afianzar la franquicia hasta 2030.
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