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La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Alyssa Thompson, explica cómo ha superado las expectativas en el Chelsea y se propone ganar la WSL y la Liga de Campeones en la temporada 2026-27
Superando las expectativas en Londres
Thompson superó las expectativas en su primera temporada con el Chelsea tras llegar del Angel City. La estrella de la selección femenina de EE. UU. se consolidó como pieza clave en el ataque de las Blues y quiere seguir creciendo.
La jugadora de 21 años acabó la temporada como segunda máxima goleadora del Chelsea, con nueve tantos en todas las competiciones, y admitió haber superado pronto los objetivos que se había fijado al llegar a Inglaterra.
«Siento que lo hice mucho mejor de lo que pensaba», declaró Thompson en la web oficial del Chelsea. «Poder venir al Chelsea fue un honor y un privilegio, y estaba muy emocionada por unirme a este equipo y mejorar cada día».
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Fomentar la resiliencia durante la transición
Thompson brilló individualmente, pero admitió que el Chelsea no alcanzó sus estándares. Tras seis títulos consecutivos de la Superliga Femenina, las Blues cayeron al tercer puesto en la segunda temporada bajo Sonia Bompastor. Además, quedaron eliminadas en cuartos de la Liga de Campeones al perder 3-2 ante el Arsenal.
«Como equipo, dejamos mucho de lo que queríamos esta temporada en el tintero», afirmó Thompson. «Eso no es lo que caracteriza al Chelsea como club. Siempre hemos ganado muchos trofeos, y estar en lo más alto de la liga es algo realmente importante».
Encontrar la fuerza en la adversidad
A pesar de esas frustraciones, la internacional estadounidense cree que los reveses fortalecieron al equipo y que eso les permitirá reaccionar mejor la próxima temporada. El Chelsea vivió momentos difíciles, pero se mantuvo unido.
«Tuvimos muchas adversidades y creo que nos apoyamos mucho unas a otras», afirmó. «Así que sé que la próxima temporada, pase lo que pase, nos tenemos unas a otras, y sabemos que podemos salir adelante y seguir siendo un gran equipo».
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Con la mirada puesta en la temporada 2026-27
Tras su temporada de debut, Thompson quiere ayudar al Chelsea a recuperar el trono nacional y europeo. La extremo confía en la calidad de la plantilla para pelear por los títulos más importantes.
«Espero que la próxima temporada ganemos más títulos que este año; es posible. Queremos ser una potencia en la liga y en la Liga de Campeones, y confío en que lo lograremos».