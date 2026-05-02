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Sergino DestGetty
Thomas Hindle

Traducido por

La estrella de la selección estadounidense Sergino Dest regresa al PSV en el empate 2-2 contra el Ajax tras su baja por lesión

S. Dest
R. Pepi
Eredivisie
PSV Eindhoven
USA

Sergino Dest, probable titular en el lateral derecho de Estados Unidos en el Mundial 2026, reapareció el sábado tras una lesión en el isquiotibial y jugó 30 minutos contra el Ajax en el 2-2. El defensa no jugaba desde el 7 de marzo, cuando se retiró cojeando en la victoria 2-1 del PSV sobre el AZ Alkmaar. Fue un buen día para la colonia estadounidense del PSV, ya que Ricardo Pepi también marcó.

  • Sergino Dest USMNTGetty Images

    Dest vuelve al redil

    El lateral derecho lleva casi dos años luchando contra las lesiones. En abril de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y tardó 11 meses en recuperarse. Con el PSV en la temporada 2025-26, sus esperanzas de jugar el Mundial parecían esfumarse tras una lesión en el isquiotibial izquierdo en marzo.

    Dest afirmó tras el partido que regresaría antes de que acabara la temporada y el sábado cumplió su palabra.

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  • Una actuación sólida en su regreso

    Dest entró en el 60’ y mostró solidez con el campeón de la Eredivisie. En 30 minutos ganó dos de tres duelos en el suelo, completó casi todos sus pases y lució en buena forma pese a su inactividad.

  • Ricardo PepiGetty

    Pepi también impresiona

    Ricardo Pepi, pese a sus lesiones, fue titular con la selección masculina de Estados Unidos y marcó a los 30 segundos: apareció al segundo palo y cabeceó un saque de banda largo.



  • PSVImago

    Un empate decepcionante

    Aunque hubo buenas noticias para la expedición estadounidense, fue una tarde frustrante para el PSV. El club holandés, ya campeón, desperdició una ventaja de 2-1 en el minuto 91 y terminó 2-2. El domingo jugará contra el Go Ahead Eagles en la penúltima jornada.

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