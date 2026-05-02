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La estrella de la selección estadounidense Sergino Dest regresa al PSV en el empate 2-2 contra el Ajax tras su baja por lesión
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Dest vuelve al redil
El lateral derecho lleva casi dos años luchando contra las lesiones. En abril de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y tardó 11 meses en recuperarse. Con el PSV en la temporada 2025-26, sus esperanzas de jugar el Mundial parecían esfumarse tras una lesión en el isquiotibial izquierdo en marzo.
Dest afirmó tras el partido que regresaría antes de que acabara la temporada y el sábado cumplió su palabra.
Una actuación sólida en su regreso
Dest entró en el 60’ y mostró solidez con el campeón de la Eredivisie. En 30 minutos ganó dos de tres duelos en el suelo, completó casi todos sus pases y lució en buena forma pese a su inactividad.
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Pepi también impresiona
Ricardo Pepi, pese a sus lesiones, fue titular con la selección masculina de Estados Unidos y marcó a los 30 segundos: apareció al segundo palo y cabeceó un saque de banda largo.
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Un empate decepcionante
Aunque hubo buenas noticias para la expedición estadounidense, fue una tarde frustrante para el PSV. El club holandés, ya campeón, desperdició una ventaja de 2-1 en el minuto 91 y terminó 2-2. El domingo jugará contra el Go Ahead Eagles en la penúltima jornada.