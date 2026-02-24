Getty/GOAL
Traducido por
La estrella de la selección estadounidense Ricardo Pepi se fija como objetivo marcar goles en la Premier League en una «fantástica» temporada de debut, si deja el PSV para fichar por el Fulham tras el Mundial
El Fulham aceptó la oferta por Pepi en el mercado de fichajes de invierno.
Pepi lleva jugando en Europa desde que dejó su Texas natal y el FC Dallas para fichar por el Augsburgo alemán en 2022. Aunque le costó destacar allí, una productiva cesión al Groningen le ayudó a fichar en 2023 por el PSV, uno de los grandes de la Eredivisie.
No siempre ha sido fácil ser titular en Eindhoven, pero Pepi ha marcado 37 goles en 90 partidos. Esta temporada vuelve a alcanzar los dos dígitos y regresó a la acción tras una lesióncon un gol en la victoria por 3-1 sobre el Heerenveen.
Pepi podría estar jugando ya en la Premier League, ya que, según se informa, el Fulham acordó un traspaso de 37 millones de euros (32 millones de libras esterlinas/44 millones de dólares) en el último día del mercado de fichajes. El PSV finalmente bloqueó ese acuerdo, ya que no pudo encontrar un sustituto adecuado.
Se dice que el interés del oeste de Londres sigue vigente, ya que el Fulham busca un sucesor a largo plazo para el internacional mexicano Raúl Jiménez, que se prepara para marcharse como agente libre cuando expire su contrato.
- Getty
¿Tendría éxito Pepi en la Premier League?
Cuando se le preguntó si Pepi, que ahora es un jugador consolidado tanto en su club como en la selección nacional, encajaría bien en el Fulham, Zamora, en declaraciones a casino.co.uk, que clasifica las mejores tragaperras online del Reino Unido, dijo a GOAL: «La Premier League es la Premier League y nunca se sabe lo que te vas a encontrar. Lo hemos visto muchas veces. Todo depende de los clubes, los fichajes, si es una apuesta arriesgada o no.
La prueba está en el resultado cuando llegas al Reino Unido y a la Premier League. ¿Eres capaz de rendir en los grandes escenarios? El Fulham ha tenido bastantes delanteros que han llegado y no han sido realmente lo que esperaban. Es otra oportunidad para que alguien llegue. La prueba está en llegar allí y aprovechar la oportunidad.
«Muchos equipos buscan ese delantero. Es más difícil de lo que parece conseguir a alguien que marque 10 goles en la Premier League, literalmente 10 goles, eso es mucho pedir. Si alguien lo consigue, enhorabuena, has tenido una temporada fantástica, si no estás en uno de los cuatro mejores equipos. Si puedes marcar 10 goles o más, bien hecho, has tenido una temporada fantástica».
El exjugador de la selección estadounidense Brad Friedel declaró recientemente aGOAL, cuando se le preguntó si un fichaje por el Fulham tendría sentido para Pepi en esta etapa de su carrera: «Creo que es un club de buen tamaño para él. Es muy bueno en el área, se coloca muy bien y es bueno en el juego aéreo. Si ves el tipo de goles que marca el Fulham, creo que encajaría bien en un equipo así.
Si fuera un equipo que se basara solo en la posesión, con pases en la parte superior del área y sin mucho juego por las bandas, diría que probablemente no sería la opción adecuada. Pero por la forma de jugar del Fulham, por cómo es su equipo, por el ritmo que tienen en las bandas y por los pases que reciben en el área, creo que encajaría muy bien en ese sistema».
Robinson vuelve a generar rumores sobre su traspaso en el Fulham
Mientras que Pepi podría fichar por el Cottage, su compañero en la selección internacional Antonee Robinson podría estar a punto de marcharse. El agresivo lateral izquierdo vuelvea ser objeto de rumores sobre su salida debido a la feroz competencia por un puesto en el Fulham con Ryan Sessegnon.
Zamora añadió sobre el defensa de 28 años, que anteriormente ha sido vinculado con el Liverpool y el Manchester United: «Me gusta mucho, su energía, es un atleta increíble. Creo que en un momento dado de esta temporada fue el que más centros realizó al área. No se anda con tonterías, deja que baje, centra al área, y eso es exactamente lo que quieren los delanteros. No es alguien que se quede mirando, así que como delantero sabes que va a centrar y puedes correr en lugar de quedarte mirando sin saber cuándo va a llegar el balón.
Robbo tiene un gran talento. Si decide irse a otro sitio, hace un gran Mundial, tendrá opciones gracias a su capacidad atlética y a sus pases al área».
- Getty
Pepi y Robinson podrían formar parte de la selección estadounidense en la Copa del Mundo de 2026.
Robinson y Pepi esperan formar parte de los planes de Mauricio Pochettino, ya que Estados Unidos acogerá la Copa del Mundo este verano. Allí estarán en el escaparate, y es posible que surjan más pretendientes para ambos en lo que promete ser otro mercado de fichajes muy activo.
Anuncios