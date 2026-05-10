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La estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic se pierde la derrota ante el AC Milan por una lesión en el glúteo
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Persisten las dudas sobre el estado físico de Pulisic
Pulisic atraviesa una mala racha desde finales de 2025, marcada por lesiones, lo que ha diluido su prometedor inicio de temporada. Ha marcado ocho goles y dado tres asistencias en 18 partidos de liga, 10 de ellos saliendo desde el banquillo. Aunque juegue en los dos últimos encuentros, será su menor número de titularidades en el club: fue titular en 32 partidos en la 2023-24 y en 29 la temporada pasada.
Según ESPN, la lesión no es grave, pero preocupa por su historial de problemas musculares. Gianluca Di Marzio fue el primero en informar de la dolencia.
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La plaza en la Liga de Campeones está en peligro
La derrota deja al Milan en una situación delicada. Es cuarto con 67 puntos, los mismos que la Roma, pero con mejor diferencia particular. El Como acecha a solo dos puntos, por lo que el margen de error del Milan es mínimo a falta de dos jornadas.
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Repercusiones para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Si la lesión no es grave, Pulisic podrá jugar el Mundial. El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunciará la lista de 26 jugadores en un acto en Nueva York. Se espera que Pulisic esté incluido.
¿Y ahora qué?
Estados Unidos iniciará su última serie de partidos de preparación para el Mundial contra Senegal en Charlotte (Carolina del Norte) el 31 de mayo y contra Alemania en Chicago el 6 de junio. Su primer partido en el Mundial será contra Paraguay el 12 de junio.