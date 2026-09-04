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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

La escalera de la selección de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027: ¿quién entrará en la lista de Sarina Wiegman el próximo verano?

Analysis
Inglaterra
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

La fase de clasificación de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027 ya está oficialmente en marcha. No ha ido como Inglaterra habría esperado hasta ahora, ya que terminar segunda de grupo ha condenado al equipo de Sarina Wiegman a la vía de la repesca. Pero se sigue esperando que la subcampeona de 2023 esté en el torneo de 2027, aunque esté tomando el camino largo.

Entonces, si Inglaterra consigue de verdad el billete para Brasil, ¿quién irá en el avión? Por supuesto, hay muchos nombres por los que se apostaría con confianza para estar en la convocatoria final del próximo junio. Al fin y al cabo, Wiegman lleva más de cuatro años al frente de Inglaterra, así que sabemos en qué jugadoras confía, cómo suelen ser sus alineaciones iniciales en un torneo y qué tipo de futbolista quiere para completar el resto de su plantilla, más allá de las fijas.

Aun así, eso no significa que sea fácil predecir toda la convocatoria de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027. Han aparecido muchos nombres nuevos desde la triunfal campaña de la Eurocopa de 2025 y, por desgracia, hay varias jugadoras actualmente apartadas por lesiones de larga duración.

Así que, con la fase de clasificación de Inglaterra acercándose a su desenlace y con la nueva temporada de la Women's Super League ya en marcha, ¿quién parece tener asegurado un sitio en la lista de Wiegman? ¿Quién tiene algo que demostrar durante este proceso? ¿Y quién podría correr el riesgo de quedarse fuera? GOAL te repasa la situación de la nómina de jugadoras de Inglaterra de cara al torneo del próximo verano...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Apuestas seguras

    Debido a la estabilidad en torno a Inglaterra y al largo periodo de Wiegman al frente, además de la información que tenemos de anteriores grandes torneos, hay muchas jugadoras a las que se puede situar con bastante seguridad en el avión rumbo a Brasil el próximo verano, siempre que ninguna sufra una lesión.

    La capitana Leah Williamson es sin duda una de ellas, siempre que esté en forma, al igual que la portera titular Hannah Hampton. Otras que se han afianzado en el once de Wiegman a lo largo de su etapa son Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp y Alessia Russo. Sería absolutamente sorprendente que alguna de esas seis no estuviera en Brasil.

    Total de jugadoras: 8

    • Anuncios
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Las otras líderes de Wiegman

    Sería fácil defender que varias jugadoras de este siguiente grupo merecen estar incluidas entre las fijas de arriba, pero caen a una categoría inferior porque no son tan indiscutibles en el once como las demás. Aun así, sería una enorme sorpresa que alguna de estas futbolistas no fuera elegida por Wiegman para representar a Inglaterra en Brasil, ya que se han consolidado como jugadoras de primer nivel y líderes importantes a lo largo de su etapa al mando.

    Entre ellas están Jess Carter, Esme Morgan y Alex Greenwood, que ahora mismo casi siempre tienen asegurado entrar en las convocatorias de Inglaterra, aunque pueden entrar y salir del once en función de cómo Wiegman organice su defensa. Las tres aportan una valiosa versatilidad, además de calidad y experiencia, y todo apunta a que serán integrantes vitales de la plantilla de 2027.

    Ella Toone siempre tiene mucha competencia por su puesto en la mediapunta, pero con regularidad acaba imponiéndose como la primera elección de Wiegman, mientras que Beth Mead y Chloe Kelly han demostrado ser miembros extremadamente importantes de este equipo, aunque no sea siempre como titulares en cada partido. Las tres han dejado momentos decisivos en los éxitos anteriores de Inglaterra y se espera que estén en el avión rumbo a Brasil.

    Total de jugadoras: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Tendencia positiva

    A partir de este punto, los niveles de certeza disminuyen. Dicho esto, las jugadoras de esta categoría muestran una tendencia positiva en el contexto de Inglaterra y es muy probable que formen parte del equipo el próximo verano como resultado.

    Aggie Beever-Jones es una de las integrantes de largo recorrido de este grupo, después de haber pasado la mayor parte de los dos últimos años como suplente de Russo en la posición de delantera centro. Eso ha cambiado un poco recientemente por la irrupción de Michelle Agyemang, que tuvo minutos antes que ella varias veces en la Eurocopa 2025. Pero Beever-Jones sigue estando muy arriba en el orden de preferencia general de esta selección inglesa y vuelve a ser la suplente segura de Russo mientras Agyemang está lesionada.

    Jess Park, Maya Le Tissier y Lucia Kendall, por su parte, son jugadoras que han entrado en este grupo en los últimos meses porque sus impresionantes actuaciones a nivel de clubes se han traducido en oportunidades con Inglaterra.

    Si las cuatro jugadoras de esta categoría pueden seguir así, deberían acudir al Mundial femenino de 2027 como integrantes importantes de la plantilla, ya sea como suplentes fiables o como revulsivos útiles.

    Total de jugadoras: 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Últimas plazas disponibles

    Cabe destacar que la FIFA publicó en abril el reglamento para el Mundial femenino de 2027 y en él se anunció que el tamaño de las convocatorias se ha ampliado a 26 jugadoras. Esto ya era habitual desde hace tiempo en los grandes torneos del fútbol masculino, pero aún no se había extendido de forma generalizada al fútbol femenino, con Wiegman limitada a 23 jugadoras para el Mundial femenino de 2023 y la Eurocopa 2025. Sin embargo, podrá elegir otros tres nombres si Inglaterra se clasifica para el torneo de Brasil.

    Entre las decisiones que habrá que tomar de cara a las últimas plazas está la elección de las dos porteras que serán suplentes de Hampton. Las opciones de Wiegman en este apartado han tenido problemas para contar con minutos de forma regular en los últimos meses y eso probablemente marcará la diferencia al final. Los traspasos de verano de Khiara Keating, al Liverpool, y de Sophie Baggaley, al Birmingham City, aumentan sus opciones, pero Ellie Roebuck parece tener competencia real por su puesto en el Aston Villa. Anna Moorhouse, por su parte, se había desmarcado de este grupo al jugar semana tras semana con el Orlando Pride, pero una cesión al Man City, donde parece que será suplente, hace que vuelva a entrar en esta categoría.

    En lo que respecta a las defensas, por la versatilidad de muchas de las integrantes más probables de esta posible plantilla de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027, siempre es difícil medir con qué grupo se quedará Wiegman. Siendo realistas, todas las posiciones de la línea defensiva quedan cubiertas con las seis mencionadas anteriormente, así que todo depende de qué otras cualidades o qué profundidad extra por posición quiera tener a su disposición.

    Niamh Charles, Anouk Denton y Taylor Hinds pueden jugar tanto por la derecha como por la izquierda, mientras que Poppy Pattinson también ha emergido recientemente como una opción natural para ese problemático puesto de lateral izquierda. La central Lotte Wubben-Moy, por su parte, formó parte de las convocatorias de la Eurocopa 2022, el Mundial femenino de 2023 y la Eurocopa 2025, y eso podría jugar muy a su favor, aunque sus minutos con el Arsenal también serán un factor.

    En el centro del campo, Grace Clinton ha tenido problemas para acumular minutos, y ha arrastrado algunas molestias, desde su llegada al Manchester City, y eso está perjudicando sus aspiraciones con Inglaterra, mientras que su compañera de club Laura Blindkilde Brown ha brillado en el líder de la Women's Super League y eso se ha traducido en más oportunidades con Inglaterra. Erica Parkinson, la jugadora de 17 años que recibió su primera convocatoria con la absoluta para el parón internacional de abril debido a las lesiones de Toone y Clinton, también ha entrado ahora en la conversación en esa zona.

    Luego está Freya Godfrey, la jugadora de 21 años que ha estado involucrada con regularidad en las convocatorias de Inglaterra durante el último año, y Keira Barry, la extremo del Bay FC que sustituyó a Godfrey cuando se retiró de la concentración en abril. Las posiciones ofensivas están muy pobladas en este equipo, así que puede que solo las ausencias lleven a que alguna de las dos entre en la convocatoria el próximo verano, aunque también многое puede cambiar de aquí a entonces en cuanto a minutos y estado de forma.

    Total de jugadoras: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Tapados

    ¿Podría haber alguien más en la ecuación? No es imposible. Wiegman no es ajena a recuperar jugadoras que parecían olvidadas. Llevó a Laura Coombs al Mundial femenino de 2023, poniendo fin a la ausencia de ocho años de la estrella del Man City en la selección inglesa, y el año pasado también volvió a contar con Nikita Parris después de que la delantera hubiera pasado más de dos años sin entrar en sus planes, aunque al final no pasó el corte para la Eurocopa 2025.

    Entonces, ¿quién podría seguir sus pasos y entrar en esta selección inglesa aparentemente de la nada, si fuera necesario?

    Millie Turner y Lucy Parker son habituales de la WSL que han estado rondando la selección inglesa con Wiegman y probablemente serían las siguientes en el orden de preferencia si las lesiones afectaran al grupo de centrales.

    En el centro del campo, Ruby Mace y Maisie Symonds son dos jóvenes promesas que han sido convocadas con la absoluta y que juegan con regularidad tanto a nivel de clubes como con la sub-23 de Inglaterra. Wiegman ha recurrido con frecuencia a la sub-23 para completar su lista cuando ha habido ausencias, así como cuando las jóvenes jugadoras se han ganado la oportunidad de dar el salto.

    De nuevo, tal y como están las cosas, sería poco probable que cualquiera de estas cuatro estuviera implicada en 2027. De hecho, Parker y Symonds no han debutado aún pese a haber estado en convocatorias de la absoluta, y Turner y Mace solo tienen una internacionalidad cada una. Pero todas han mostrado sus cualidades en la WSL, han estado dentro del entorno y los casos de Mace y Symonds podrían cambiar especialmente, dado que ambas siguen siendo muy jóvenes y podrían dar un gran paso adelante de aquí al próximo verano.

    Total de jugadoras: 36

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Mujeres olvidadas

    Durante sus cuatro años y medio al frente de este equipo, Wiegman ha dado la alternativa con Inglaterra a 48 jugadoras diferentes. Seis de ellas ya se han retirado, pero todavía hay muchos nombres en activo, algunos en la segunda categoría del fútbol inglés, que la actual seleccionadora de Inglaterra tuvo en sus planes en algún momento.

    Muchas de ellas son jugadoras veteranas que desde entonces han sido desplazadas de la selección por talentos más jóvenes, como Parris, Bethany England y Jordan Nobbs. En otros casos, ni Katie Zelem ni Gabby George terminaron de captar la atención de Wiegman cuando participaron en las concentraciones, pese a jugar en posiciones que necesitaban cubrirse en la selección.

    También hay un par de jugadoras más jóvenes en este grupo que no han terminado de dar el paso adelante tras irrumpir en la selección inglesa. Ebony Salmon no ha vuelto a ser convocada desde febrero de 2023, después de haber tenido problemas para marcar con regularidad a lo largo de los años. Katie Robinson, por su parte, parecía ser una auténtica favorita de Wiegman e incluso se ganó un puesto en la convocatoria para el Mundial femenino de 2023, viajando a Australia como la jugadora más joven de Inglaterra, con 20 años. Sin embargo, no ha vuelto a entrar en dinámica con la absoluta desde septiembre de ese año, pese a haber sido habitual en la sub-23 durante mucho tiempo después de ese momento.

    Total de jugadoras: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Ausencias de larga duración

    Complican esta previsión un puñado de bajas de larga duración que volverán a la acción antes de que arranque el Mundial de 2027, lo que significa que siguen optando a una plaza en el avión, pero ahora mismo es difícil ubicarlas.

    De todas ellas, Agyemang es la que tiene más opciones de entrar en la convocatoria el próximo verano. La delantera fue una revelación en 2025, irrumpiendo en escena con un gol a los 41 segundos de su debut con Inglaterra como parte de su aparición de última hora en la convocatoria para la Eurocopa. En Suiza, marcó dos veces en las eliminatorias y fue nombrada Mejor Jugadora Joven del Torneo, antes de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior en octubre. Sin embargo, volverá pronto y espera retomar el nivel que mostró para reforzar las opciones de Wiegman en la posición de delantera centro.

    Hay otras tres jugadoras en la órbita de este grupo que han estado de baja por lesiones de ligamento cruzado anterior. Jessica Naz, la delantera del Tottenham que está fuera desde diciembre de 2025, suma seis internacionalidades; la adolescente Katie Reid aún no ha debutado con la absoluta, pero era una de las centrales más en forma del país cuando recibió su primera llamada de Inglaterra en noviembre, días antes de conocerse la noticia de su lesión; y Ella Morris fue incorporada como una posible solución a la falta de profundidad en el lateral derecho justo antes de la Eurocopa 2025, solo para sufrir su problema de rodilla en aquella misma concentración. Morris regresó a la acción a principios de abril y tiene tiempo de sobra para volver a entrar en la pelea.

    Missy Bo Kearns es otra ausencia. Inicialmente, lo era por un motivo mucho más feliz. La centrocampista del Aston Villa anunció en marzo de 2026 que estaba embarazada de su primer hijo, con fecha prevista para septiembre. Sin embargo, a finales de marzo reveló que, de forma devastadora, había perdido al bebé. Kearns estuvo en espera para la Eurocopa 2025 y jugó en dos de los amistosos de Inglaterra a finales de año, teniendo oportunidades por delante de jugadoras como Blindkilde Brown y Clinton.

    Total: 48