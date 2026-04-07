La eliminación del Real Madrid empieza con cautela... Kompany se niega a celebrar antes de tiempo

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, se muestra satisfecho con la victoria por 2-1 en el Santiago Bernabéu, el feudo del Real Madrid, esta noche en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero sabe que la batalla contra el tenaz equipo merengue aún no ha terminado.

El Bayern se impuso en el partido de este martes y regresó a su país con una valiosa victoria gracias a los goles de Luis Díaz (min. 41) y Harry Kane (min. 46) al inicio de la segunda parte, antes de que Kylian Mbappé devolviera la esperanza al Real Madrid (min. 74).

El Real Madrid estuvo a punto de complicar los planes del equipo bávaro en el minuto 60, cuando Vinícius Júnior se plantó solo ante el portero Manuel Neuer, pero su disparo se fue al poste, dejando el enfrentamiento abierto a todas las posibilidades de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena el próximo miércoles.

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