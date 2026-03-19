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FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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La eliminación del Atalanta de la Liga de Campeones modifica el calendario de la 31.ª jornada de la Serie A: los partidos aplazados

Cambia el calendario de la jornada de Semana Santa de la Serie A; el Como y el Udinese también se ven afectados

El Atalanta puso fin oficialmente anoche a su andadura en la Liga de Campeones. La Dea, único equipo italiano en los octavos de final, fue eliminada con un abultado 10-2 a favor del Bayern de Múnich. Ahora, para el equipo de Palladino, la atención vuelve a la liga, ya que el Atalanta aún debe ganarse sobre el terreno de juego la clasificación para la próxima Europa League y, al mismo tiempo, sigue en liza por un puesto en la final de la Copa de Italia.


La Liga Serie A, tal y como se anunció anteriormente al confeccionar el calendario de las próximas jornadas de liga, había previsto dos posibilidades en caso de que el Atalanta se clasificara o no para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

  • ¿QUÉ CAMBIA EN LA JORNADA 31?

    Como explica Calcio e Finanza, de hecho, «El partido Lecce-Atalanta se disputará el lunes 6 de abril de 2026 a las 15:00 horas (en lugar del sábado 4 de abril a las 15:00 horas) y el partido Udinese-Como se adelantará a las 12:30 horas del mismo día (en lugar de disputarse a las 15:00 horas del 6 de abril)». 

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