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La EFL arremete contra la «falta de voluntad para cooperar» de la UEFA mientras el caos del calendario de la Champions League obliga a Liverpool y Tottenham a cambiar las fechas de la Carabao Cup
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El choque de calendarios obliga a reestructurar el calendario nacional
La UEFA programó para el 9 de septiembre el partido de Champions League de Liverpool en casa contra el Atlético de Madrid, lo que creó un conflicto inmediato e inviable en la ciudad. Esa fecha chocaba directamente con el ya confirmado encuentro de tercera ronda de la Carabao Cup de Everton contra Wolves en el Hill Dickinson Stadium, incumpliendo las normas locales que impiden que los dos clubes de Merseyside jueguen en casa la misma noche.
Debido a la negativa del organismo rector del fútbol europeo a cambiar el partido continental, la EFL tuvo que rehacer drásticamente su propio calendario. El partido copero de Everton se ha aplazado al 16 de septiembre, lo que en consecuencia obligó a adelantar 24 horas, hasta el 15 de septiembre, el encuentro de tercera ronda de la Carabao Cup de Liverpool contra Tottenham en Anfield.
El caos también se extendió al Championship, dejando a Wolves ante un doble golpe. Su partido de liga contra Portsmouth en Molineux, fijado inicialmente para el 16 de septiembre, ahora se ha retrasado más de un mes, hasta el 20 de octubre, para dar cabida al calendario copero reprogramado.
- AFP
Guerra dialéctica entre los organismos rectores
La EFL cargó con firmeza la responsabilidad sobre la UEFA y publicó un comunicado con palabras muy duras. «A la EFL no le ha quedado otra opción que reprogramar varios de sus partidos tras el anuncio de los detalles del calendario de la fase de liga de la UEFA Champions League», afirmó la liga, explicando que ya había confirmado el partido del Everton «con las partes interesadas locales, como es habitual antes del anuncio», el 28 de agosto.
La liga explicó la cronología del conflicto. «El sábado, la UEFA anunció que había programado el Liverpool-Atlético de Madrid para la misma fecha, a pesar de que está claro que Everton y Liverpool no pueden disputar partidos en casa la misma noche», añadió la EFL. Tras una reunión celebrada el lunes por la mañana para encontrar una solución, la EFL señaló: «En esas conversaciones quedó claro que no estaban dispuestos a considerar la reprogramación del Liverpool-Atlético de Madrid debido al impacto en los aficionados que viajan desde el extranjero. Decepcionantemente, la Liga se ha visto obligada a hacer cambios».
La EFL destacó concesiones anteriores realizadas para las competiciones europeas y afirmó que se introdujeron cambios «sin una consulta adecuada con las ligas nacionales». Además, detalló: «Estos cambios han incluido dividir las eliminatorias de la tercera ronda de la Carabao Cup en dos semanas, e implementar condicionantes en el sorteo de la tercera ronda que evitan conflictos de calendario para los clubes que juegan la UEFA Champions League y la UEFA Europa League».
Expresando su enfado, concluyó: «Esto hace que la falta de disposición de la UEFA para cooperar sea aún más frustrante, especialmente para los aficionados de los cinco clubes afectados, y pedimos sinceramente disculpas por las molestias causadas».
La UEFA defendió su postura ante el Daily Mail, al afirmar: «La UEFA recibe regularmente solicitudes de programación de asociaciones, ligas y clubes, y siempre hace todo lo posible por atender las peticiones razonables siempre que sea posible». También sostuvo que la EFL no señaló el problema de antemano, y añadió: «En este caso, no se había planteado ningún problema a la UEFA durante el proceso de programación, y el posible conflicto solo se hizo evidente después de la publicación de los calendarios».
Los aficionados pagan el precio de los calendarios ampliados
Al destacar la logística de los partidos europeos, la UEFA se mantuvo firme en su defensa de los aficionados visitantes. «En ese momento, no era posible realizar cambios, especialmente dado el importante número de aficionados que quizá ya hubieran organizado viajes internacionales y alojamiento», explicó. «Creemos que esos compromisos merecen ser respetados».
La situación pone de relieve la creciente tensión entre las ligas nacionales y la ampliación de los formatos europeos. Con los equipos que compiten en Europa entrando ahora en la Carabao Cup en la tercera ronda, la EFL modificó deliberadamente las condiciones del sorteo para evitar enfrentamientos entre equipos de la máxima categoría. Sin embargo, las nuevas exigencias de calendario de la UEFA han ocupado aún más fechas entre semana, lo que limita la flexibilidad.
La UEFA concluyó: «La UEFA sigue en contacto con las partes implicadas, y agradecemos todos los esfuerzos para minimizar cualquier problema operativo a nivel local».
- AFP
Los clubes afrontan una creciente congestión del calendario
La reestructuración ejerce una presión inmediata sobre los clubes afectados, que tratan de equilibrar sus aspiraciones nacionales y continentales. El Liverpool debe prepararse ahora para recibir al Atlético de Madrid el 9 de septiembre antes de centrar su atención en un partido copero contra el Tottenham adelantado al calendario apenas seis días después, con un encuentro de la Premier League ante el Fulham entre ambos compromisos. Para el Tottenham, la visita revisada a Anfield altera su preparación en un arranque de temporada ya de por sí cargado de partidos.
Mientras tanto, el Wolves afronta un frustrante periodo de trastornos. El club debe adaptarse a un desplazamiento copero entre semana reprogramado al Hill Dickinson Stadium, mientras que el largo aplazamiento de su duelo de Championship contra el Portsmouth genera una mayor carga de trabajo de cara a los meses de otoño.
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