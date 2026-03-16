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«La educación es lo primero»: Wayne Rooney aconseja a la joven promesa del Arsenal, Max Dowman, que se centre en los estudios a pesar de sus hazañas en la Premier League
Dowman se convierte en el goleador más joven de la Premier League
Dowman pasó a los anales de la historia el sábado al convertirse en el goleador más joven de la historia de la Premier League con tan solo 16 años y 73 días. El canterano de Hale End protagonizó una impresionante jugada individual que selló la victoria por 2-0 sobre el Everton, pero Rooney insiste en que el joven no debe dejarse llevar por el entusiasmo.
- AFP
Para el plusmarquista, los estudios son lo primero
En el programa «The Wayne Rooney Show», el exdelantero del Everton y del Manchester United destacó la importancia de la vida fuera del fútbol. «Ha obtenido sus títulos de secundaria y ha completado su educación; estoy seguro de que, tanto para él como para su familia, eso también es importante», afirmó Rooney. «Qué oportunidad para él estar con la plantilla. Podría proclamarse campeón de la Premier League mientras aún está terminando el colegio. Si la educación es lo primero, no creo que le veamos mucho en las próximas semanas. No jugará tanto como probablemente le gustaría, pero aún le quedan muchos años por delante».
Rooney elogia la actitud intrépida de Dowman
Aunque el récord goleador acaparó los titulares, a Rooney le impresionó más el temperamento del joven sobre el terreno de juego. El internacional sub-19 de Inglaterra no mostró ningún signo de nerviosismo durante la decisiva recta final por el título, una cualidad por la que el propio Rooney era famoso cuando era adolescente en Goodison Park y Old Trafford.
«Por lo que he visto en los partidos, parece que no deja que esa presión le afecte», señaló Rooney. «Recibe el balón, lo mantiene, atrae a los defensas, se enfrenta a ellos, y sin duda parece que tiene mucha confianza en sí mismo».
Rooney añadió que se debería permitir a la joven estrella disfrutar del momento: «A veces la gente piensa que disfrutar del éxito es arrogante, y yo creo que eso es algo que hacen en Estados Unidos. Lo disfrutan y lo celebran. Así que cuando tenemos a un chaval como este que está despuntando con 16 años, está claro que tiene mucho talento y solo esperas que pueda desarrollar todo ese potencial. Dejemos que lo disfrute y que se exprese».»
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a Dowman?
La irrupción de Dowman llega en un momento crucial de lo que se perfila como una temporada inolvidable para el Arsenal, que aspira a conseguir un histórico cuádruple. El club del norte de Londres ocupa actualmente el primer puesto de la tabla de la Premier League, con una cómoda ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City, pero los partidos decisivos se suceden a un ritmo vertiginoso. El equipo de Arteta recibirá al Bayer Leverkusen en el Emirates para disputar el decisivo partido de vuelta de los octavos de finalde la Liga de Campeones, tras un tenso empate a 1-1 en Alemania. Poco después de sus compromisos europeos, los Gunners se enfrentarán a los hombres de Pep Guardiola, esta vez luchando por un título nacional en una esperadísima final de la Carabao Cup.
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