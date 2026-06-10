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«La edad no es un problema» para Cristiano Ronaldo: el «mejor de todos los tiempos», de 41 años, cuenta con el respaldo de un antiguo compañero de la selección portuguesa para «marcar la diferencia» en el Mundial de 2026
«Llegará en buena forma»
A medida que se acerca el Mundial de 2026, las dudas sobre la longevidad de Ronaldo siguen acaparando los titulares. Sin embargo, el exinternacional portugués Almeida, que jugó con el ganador de cinco Balones de Oro en 2010 y 2014, asegura que el veterano delantero está listo para liderar en Norteamérica.
En declaraciones a Lusa, desestimó las preocupaciones sobre su declive. «La edad no es un problema: hoy vemos a muchos jugadores de 39, 40 o 41 años en plena forma», afirmó. «Ronaldo se prepara cada vez mejor y solo le falta ganar este torneo». Creo que llegará en buena forma».
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Evolución de los roles en la escena internacional
Aunque la explosiva velocidad que caracterizó a Ronaldo en sus etapas en el Manchester United y en sus primeros años en el Real Madrid haya dado paso a un estilo más calculado, Almeida cree que su inteligencia futbolística sigue siendo inigualable. El exdelantero del Werder Bremen reconoce que los aficionados deben ajustar sus expectativas sin dejar de apreciar el genio del «GOAT» portugués. Esta experiencia se considera un activo fundamental para el equipo de Roberto Martínez, que se enfrenta al difícil Grupo K, donde también están la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.
«Ya no veremos al Ronaldo desenfadado de sus 20 o 30 años, pero su experiencia, su talento histórico y su capacidad para marcar la diferencia siguen intactos», concluyó Almeida.
Portugal, entre los principales favoritos
Almeida sitúa a Portugal al mismo nivel que potencias como Francia, España, Alemania, Brasil y la vigente campeona, Argentina. Considera que la profundidad de la plantilla de Martínez les coloca en una posición privilegiada para aspirar a su primer título mundial, siempre que mantengan su forma física.
«Las expectativas son altas. Nuestros jugadores actúan en los mejores clubes del mundo y eso conlleva gran responsabilidad», afirmó Almeida. «Portugal es candidata, pero hay otros equipos fuertes. Todo dependerá de cómo lleguen los jugadores a la competición. El estado de ánimo y la frescura física tras una larga temporada serán clave. Lo más importante es llegar en óptimas condiciones físicas y mentales».
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Confiar en la visión táctica de Martínez
La elección de la plantilla, con Gonçalo Ramos como alternativa a Ronaldo, ha generado debate. Sin embargo, Almeida confía en que Martínez y su cuerpo técnico hallarán el equilibrio para apoyar al capitán y mantener la competitividad ante rivales de todo el mundo.
«El entrenador sabe lo que va a hacer y lleva mucho tiempo preparándose. Ha elegido a quien le daba más garantías», concluyó Almeida. «Podría haber incluido un delantero más fijo, pero Portugal nunca juega con delanteros fijos. Goncalo Ramos lo está haciendo bien y Ronaldo marca la diferencia en cualquier momento».