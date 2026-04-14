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Legacy Spain 3 GFXGetty/GOAL
Marcos Moreno

Traducido por

La dramática caída de España antes del sorprendente renacimiento de las esperanzas de La Roja en el Mundial

Legacy
World Cup
Spain
FEATURES
L. Yamal
Barcelona

Esto es «Legacy», el podcast de GOAL que sigue la cuenta atrás hacia el Mundial de 2026. Cada semana exploramos las historias y el espíritu de las selecciones que marcan el fútbol mundial. En este episodio analizamos cómo España pasó de marcar una época a cuestionarse su lugar en el panorama futbolístico. Recordamos la brillantez de la generación dorada, el abrupto colapso tras Brasil 2014 y las dificultades posteriores. Hoy analizamos el presente: un nuevo seleccionador, una mentalidad renovada y una oleada de jóvenes talentos liderada por Lamine Yamal, el prodigio que podría llevar a España hacia la redención en 2026. Es el viaje de un equipo que busca redescubrirse, entre incertidumbre, promesas y presión, en su caza de la segunda estrella.

Tras ganar el Mundial en 2010, España ha caído en picado y busca redimirse en 2026.

A lo largo de su historia, España siempre pareció faltarle algo para dar el salto definitivo y convertirse en potencia. En los grandes torneos, La Roja volvía a casa con penas y dudas sobre su mentalidad.

Leyendas como Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González y Fernando Hierro vistieron la camiseta, pero ninguno pudo alzar la Copa del Mundo. Hubo que esperar al siglo XXI para que llegara la era dorada de La Roja...


  • Spain's midfielder Andres Iniesta (C) raAFP

    Éxito duradero

    La histórica racha de triunfos de España empezó en la Eurocopa 2008, cuando la selección de Luis Aragonés venció a Alemania en la final y conquistó el título tras 44 años. Con estrellas como Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa y Fernando Torres, el siguiente objetivo fue el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

    Tras perder con Suiza en el debut, superó a Paraguay y Alemania en eliminatorias dramáticas y alcanzó la final contra Holanda.

    El 11 de julio de 2010, en el Soccer City de Johannesburgo, Casillas detuvo un mano a mano clave a Arjen Robben y, en la prórroga, Iniesta marcó el gol que dio a España su primer Mundial.

    España era imparable y retuvo el título europeo en 2012, aunque ese éxito marcó el fin de una era.

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  • Vuelven a las viejas costumbres

    Todo lo que sube, baja. Aunque era evidente que España viviría un bajón, este llegó antes de lo esperado.

    El abrupto bajón se produjo en el legendario Maracaná, donde una Brasil liderada por Neymar arrolló a La Roja en la final de la Copa Confederaciones 2013.

    Nadie imaginó que, un año después, la selección de Vicente del Bosque quedaría eliminada en la fase de grupos del Mundial: Holanda la goleó en el debut y Chile sentenció su destino en el segundo partido.

    La temprana y dolorosa eliminación golpeó a La Roja, y varias leyendas se retiraron para dar paso a una nueva generación con la pesada tarea de emular a sus antecesores.

    Había muchas dudas: ¿encontraría España un sucesor a la altura de Casillas? ¿Quién llenaría el vacío defensivo de Puyol? ¿Y qué probabilidades había de que surgiera otro Iniesta o Xavi?

  • Spain v Chile: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Fracaso tras fracaso

    A pesar de la incertidumbre que rodeaba a La Roja, los clubes españoles siguieron brillando en las competiciones continentales: el Barcelona y el Real Madrid ganaron la Liga de Campeones, y el Sevilla prácticamente se adueñó de la Liga Europa.

    Sin embargo, la selección no se repuso de la resaca de Brasil 2014 y cayó en octavos en Rusia 2018 y Catar 2022, lo que demostró que el título de Sudáfrica 2010 no era repetible.

    La base de la generación dorada había sido el espectacular equipo del Barcelona de Pep Guardiola y su famoso estilo tiki-taka. El declive de España coincidió con la salida del entrenador catalán del Camp Nou al final de la temporada 2011-2012.

    Para regresar a la cima hacía falta algo especial. De forma casi inevitable, ese factor X salió de La Masía, cuna de Iniesta, Xavi y Puyol.

    Sin embargo, incluso para los altos estándares de la cantera azulgrana, Lamine Yamal es un talento excepcional.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Una nueva esperanza

    El 29 de abril de 2023 quedará en la memoria de España: Xavi, símbolo de la era dorada y entonces técnico del Barcelona, hizo debutar a Yamal.

    Su juego, valiente y pegado al balón, recordó al de Messi. Rápidamente se convirtió en un tesoro para club y país.

    Poco más de un año después, fue clave para que España recuperara su gloria en la Eurocopa 2024, venciendo a Inglaterra en la final. Forjado en La Masía, lideraba una prometedora generación con Nico Williams, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi y Marc Cucurella.

    ¿Es justo cargar sobre sus jóvenes pies la presión de todo un país? Quizá no, pero Yamal, con su talento y madurez, ya ha demostrado que puede soportarla.

    Aunque es pronto para compararlo, no veíamos a un chico tan joven cargar con todo un país desde que un Pelé de 17 años llevó a Brasil al Mundial de 1958.

    Tiene el talento para brillar en el Mundial y ya ha rendido en grandes escenarios, pero para ser campeón hace falta algo más.

    ¿Tiene Yamal el liderazgo que España necesita? Si no, ¿alguien más lo asumirá? Esta nueva generación es muy talentosa, pero aún no alcanza el nivel de la de 2010.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    El peso de la historia... y las expectativas

    Antes de la Eurocopa 2008, España sumaba fracasos y derrotas dolorosas; sin embargo, el giro dado a principios del siglo XXI modificó las expectativas: ahora se les ve como favoritos en cada torneo.

    Ahora su mirada está en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La meta es la misma: ser campeones. ¿Será fácil? No. ¿Pueden lograrlo? Sí.

    Pero los rivales no faltan. Argentina, con Messi, es campeona. Portugal cuenta con Cristiano. Francia, con Mbappé, puede llegar a una tercera final. Ancelotti puede sacar lo mejor de Brasil. Inglaterra, con Tuchel, busca acabar su sequía. Alemania, pese a sus altibajos, sigue siendo peligrosa.

    Tampoco hay que descartar a las posibles revelaciones. Marruecos hizo historia en Catar y aspira a repetir; Japón vuelve a ser peligroso, y los anfitriones, sobre todo Estados Unidos y México, querrán sorprender.

    Tras tres finales perdidas, España debe superar su propia historia y la presión de ser favorita. Mucho dependerá de la zurda de Yamal, que sueña con levantar el trofeo más prestigioso del fútbol aún como adolescente, como hicieron Pelé y Mbappé.

    El Mundial podría ser su momento de gloria, el instante en que se consagre como el mejor jugador del planeta y ponga fin a una espera por la segunda estrella que, tras el título de 2010, nadie imaginó tan larga.

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